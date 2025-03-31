Эксперт предупреждает, что если американцы действительно хотят защитить демократию и верховенство права, действовать нужно быстро.

В течение десятилетий такие американские институты, как Национальный фонд в поддержку демократии, пытались научить мир политическим свободам. Но теперь в подобных советах нуждаются уже сами американцы. Такое мнение высказал обозреватель Гидеон Рахман для The Financial Times.

Аналитики из таких стран, как Турция и Россия, уже пережили у себя приход к власти авторитарных лидеров и видят схожие признаки в том, что происходит сейчас в США под руководством Дональда Трампа.

"Разговоры, которые я сейчас слышу среди американских либералов, напоминают мне дискуссии интеллектуалов в Москве сразу после прихода Путина к власти. То же самое чувство замешательства и глубокой тревоги", - заявил Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center.

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Эксперт предупреждает, что если американцы действительно хотят защитить демократию и верховенство права, действовать нужно быстро. По его мнению, каждое незаконное задержание или проигнорированное судебное решение - это своего рода "пробный шар". Если не будет твёрдого сопротивления, авторитарные стремления будут развиваться быстрее и агрессивнее.

Отмечается, что один из главных уроков Турции - чем дольше у власти находится сильный человек, тем сложнее его остановить. Реджеп Эрдоган руководит страной более 20 лет, и за это время сумел подчинить себе СМИ, судебную систему и вооружённые силы.

"Трамп пока не достиг такого уровня контроля над американскими институтами - и, возможно, ему будет сложнее обезопасить себя от последствий экономических просчётов. Но при этом он движется к укреплению власти куда быстрее, чем Эрдоган в своё время", - сказано в статье.

Политическая стратегия Белого дома направлена на то, чтобы дезориентировать противников. Кроме того, американцы оказались на политической территории, к которой у них нет исторического иммунитета и практического опыта.

По словам Габуева, московские интеллектуалы слишком поздно вышли за пределы своего социального пузыря и начали слушать, что волнует жителей провинциальной России. То же самое происходило в Турции и Индии - либеральные элиты из больших городов стали удобной мишенью для Эрдогана и Моди, их легко изображали как оторванных от реальности и забот только о себе, а не о судьбе обычных граждан.

Как быстро Трамп превратит США в диктатуру

В США многие боятся, что после возвращения в Белый дом Трамп превратит Америку в диктатуру. Бывший турецкий журналист Асли Айдинтасбас уверен, что эти оопасения не являются беспочвенными, но построить диктатуру на самом деле не так уж и легко.

Он отметил, что США не имеют иммунитета к популизму, который является предшественником авторитаризма, и не имеют непоколебимой институциональной приверженности либеральной демократии. А сам Трамп уже делал заявления, свидетельствующие о намерении сделать Америку более авторитарной.

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