Для сравнения эксперт использовал пример Турции, Венгрии и Польши, где только этой осенью автократы потерпели неудачу на выборах.

В США многие боятся, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп превратит Америку в диктатуру. Эти оопасения не являются беспочвенными, но построить диктатуру на самом деле не так уж и легко, пишет в статье для Politico сотрудник Центра Института Брукингса, посвященного США и Европе, бывший турецкий журналист Асли Айдинтасбас.

Он отметил, что США не имеют иммунитета к популизму, который является предшественником авторитаризма, и не имеют непоколебимой институциональной приверженности либеральной демократии. А сам Трамп уже делал заявления, свидетельствующие о намерении сделать Америку более авторитарной.

"При достаточном количестве времени Америка может ослабить [конституционный механизм] сдержек и противовесов и скатиться к определенному типу избирательной тирании большинства. В то же время паника лишняя. Как человек, переживший зарождение и рост авторитаризма в Турции, я определенный эксперт в этом вопросе. Так что нет, еще четыре года Трампа — недостаточное время, чтобы превратить Америку в диктатуру", – пишет Айдинтасбас.

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Анализируя то, как сворачивались демократические институты в Турции, Венгрии, а до недавнего времени и в Польше, Айдинтасбас приходит к выводу, что существует особый ритм и процесс демонтажа демократии – "своего рода инкубационный период для деспотизма". Это время нужно на то, что принять определенные законы, демонтировать существующие институты, сформировать определенные общественно-политические альянсы.

"При целенаправленных усилиях Трампа инкубационный период можно было бы сжать до восьми лет подряд, но не до четырех", – убежден аналитик.

При этом Айдинтасбас приводит перечень тех институтов и обстоятельств, которые помешают Трампу быстро превратить Америку во что-то вроде Венгрии или Турции:

мощные либеральные СМИ, которые не подчиняются государственной власти;

независимая судебная власть, которая является мощным инструментом сдерживания исполнительной ветви власти;

сопротивление крупных городов с либерально настроенным населением и влиятельными мэрами.

"Не поймите меня неправильно - я не говорю, что не о чем беспокоиться. Любая попытка Трампа узурпировать государство встретит отпор со стороны СМИ, бюрократии, крупных городов и судебной системы. Это также нанесет ущерб и разорвет Америку способами, которые сегодня невозможно представить. Легче остановить Трампа сейчас, чем ждать, пока он снова станет президентом, когда поляризация и противостояние между Трампом и его оппозицией поглотят энергию нации и истощат государственные ресурсы. Это вытянет всю энергию, которую имеет эта страна", - резюмирует Асли Айдинтасбас.

Угроза возвращения Трампа в Белый дом

Как писал УНИАН, в ноябре в интервью испаноязычному телеканалу Univision Трамп признался, что в случае избрания в 2024 году он использует ФБР для преследования своих политических конкурентов.

"Если мне случится быть президентом и я увижу, что кто – то ведет себя хорошо, а меня очень плохо бьет, я говорю, что пойду и выдвину против них обвинения", - сказал он.

Комментируя это заявление, конгрессмен-демократ Джейми Раскин выразил мнение, что второй срок Трампа-президента будет напоминать правление Владимира Путина в России.

Сам Трамп неоднократно одобрительно высказывался обо всех главных автократах Европы – Путине, Эрдогане и Орбане.

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