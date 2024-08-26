Некоторые западные аналитики считают, что Курская наступательная операция окончательно развенчала ядерные угрозы Путина.

Своим Курским наступлением Украина не только пересекла границы России. Она также пересекла "красные линии", установленные в Вашингтоне, считает британский журналист Гидеон Рахман.

В своей колонке для Financial Times он отметил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США настаивают на том, что их цель – помочь Украине защитить свою территорию и выжить как суверенному государству. И любые предположения о том, что война может быть перенесена на территорию России, рассматривались как опасные.

После вторжения в Курскую область президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно отнесся к ограничениям, которые Америка наложила на военные усилия Украины, осудив "наивную, иллюзорную концепцию так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами". Эта концепция, по словам украинского президента, "разбилась".

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"Но разбилась ли? Разница между осторожностью в Вашингтоне и рискованностью в Киеве отражает не только разницу в анализе того, как далеко можно завести Владимира Путина. Это также отражение тонкой разницы в целях войны. В начале конфликта президент США Джо Байден поставил перед своей администрацией две цели. Первой была поддержка Украины. Вторая – избежание Третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они бы однозначно выбрали последнюю. Но Украина борется за свое выживание. Она приняла бы прямое вмешательство США в войну с Россией. Согласно недавней книге Дэвида Сэнгера, Байден даже предположил, что Зеленский, возможно, намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну", – подчеркнул Рахман

По его словам "аппетит к риску" в Вашингтоне и Киеве разный. США последовательно соблюдают осторожность в отношении видов оружия, которые они поставляют в Украину. Когда HIMARS были впервые поставлены в Украину, администрация Байдена установила ограничения на дальность их действия. Только в мае Вашингтон дал разрешение на использование американского оружия против целей на территории России. Но запреты все еще действуют, хотя украинцы настойчиво добиваются их отмены.

Разница в толерантности к риску между Америкой и Украиной находит свое отражение и в Европе. Страны, которые находятся близко к линии фронта и чувствуют прямую угрозу со стороны России – такие как Эстония и Польша – настаивают на предоставлении Украине более современного оружия и большей свободы в его применении. Германия же последовательно действует гораздо медленнее.

"Украинцы уже давно жалуются, что осторожность их самых мощных союзников означает, что их просят воевать с одной рукой за спиной. Россия может наносить удары вглубь Украины, но Украине запрещено наносить ответные удары. И украинское, и американское правительства утверждают, что администрация Байдена не была проинформирована о Курской наступательной операции до того, как она состоялась. Хотя в интересах Америки отрицать свою непосредственную причастность к планированию нападения на российскую землю, похоже, что это правда. Курской наступательной операцией украинцы вырвали лист из книги Израиля – осуществив военные действия, которые не были одобрены в Вашингтоне. И Украина, и Израиль предполагают, что в случае успеха эта акция получит ретроспективное одобрение со стороны Америки. Если же она потерпит неудачу, то США, в конце концов, помогут им справиться с последствиями", - говорится в материале.

На данный момент в Вашингтоне наблюдается осторожный оптимизм относительно Курской наступательной операции, хотя остаются сомнения относительно того, смогут ли силы Киева удержать занятые позиции и противостоять российским атакам на востоке Украины.

Но даже успех Украины вряд ли приведет к тому, что США отбросят свою осторожность. Американцы по-прежнему намерены избегать прямого конфликта с Россией и все еще серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта.

США знают, что Путин публично угрожал применить ядерное оружие и что Россия постоянно практикует его использование во время военных учений. В 2022 году американская разведка перехватила частые, а иногда и подробные разговоры между российскими военными о ядерном оружии. Не исключено, что некоторые из этих разговоров должны были быть подслушаны. Тем не менее, американцы восприняли публичные угрозы России и частные разговоры достаточно серьезно, чтобы Джейк Салливан, советник Байдена по вопросам национальной безопасности, предупредил Россию о "катастрофических последствиях" в случае применения ядерного оружия.

"Американцы ссылаются на это предупреждение Салливана, чтобы опровергнуть идею о том, что они просто отступили перед российскими угрозами. Вместо того, чтобы уважать "красные линии" России, США и их союзники постепенно переступают их на цыпочках, испытывая, как далеко Путина можно оттолкнуть с помощью постепенной эскалации", – говорит Рахман.

Некоторые западные аналитики считают, что Курская наступательная операция окончательно развенчала ядерные угрозы Путина. Филлипс О'Брайен из Университета Сент-Эндрюса утверждает, что вторжение в Россию "всегда было последней предполагаемой красной линией применения ядерного оружия – и украинцы маршируют... прямо через нее".

Но США не считают, что последняя красная линия была успешно пересечена. Советники Байдена продолжают думать, что если бы Путин считал, что его режим находится на грани полного поражения, россияне могли бы прибегнуть к использованию ядерного оружия.

"Когда украинцы говорят, что их союзники боятся идеи победы, они правы", – констатировал Гидеон Рахман.

Операция ВСУ в Курской области: это стоит знать

6 августа украинские войска впервые пересекли границу с РФ. С тех пор Силы обороны взяли под контроль более 1200 квадратных километров территории Курской области, где расположены более 90 населенных пунктов страны-агрессора. В частности, под контролем украинских войск город Суджа.

Что касается восприятия этой операции Западом, то, по словам немецкого политического эксперта российского происхождения Сергея Сумленного, она вызвала перелом в восприятии войны в целом. В частности, немецкие политики уже не боятся эскалации со стороны России.

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