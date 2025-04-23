Встреча в Лондоне (в формате многосторонних консультаций) между представителями Украины, Европейского союза и США станет не такой, как планировалась. Накануне в Госдепе сообщили, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать во встрече. А позже - что в Лондоне не будет специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Таким образом, от Соединенных Штатов будет присутствовать только спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

В целом все это свидетельствует о том, что президент США, в определенной степени, нервничает.

Ведь первая важная дата его президентства - 100 дней - приближается. А основные усилия на внешнеполитической арене были направлены как раз на переговоры с Россией и Украиной. Поэтому, чтобы показать их результативность, Дональд Трамп усиливает давление (тем более, что, с его точки зрения, нужного ему результата все еще можно достичь - недаром он снова повторяет, что "на этой неделе соглашение может быть заключено").

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В то же время и Трамп, и его команда понимают, что шанс неуспеха реально существует. Поэтому готовят почву для того, чтобы, в случае провала этих переговоров, устраниться. При этом, пытаются дистанцироваться, заявляя, что в таком случае это не будет их дипломатическим поражением. Именно поэтому Дональд Трамп постоянно повторяет, что российско-украинская война досталась ему в наследство. И именно поэтому уже готовится соответствующая база, чтобы переключиться на другие важные для США вопросы - в частности, и с участием России по ядерной сделке с Ираном...

Что все это означает для Украины? Важно понимать, что та военная помощь, которую мы пока получаем, была утверждена еще Администрацией Джо Байдена. То есть, пока эти обязательства действуют - они подтверждены и профинансированы - мы будем получать то, за что в прошлом году голосовал Конгресс (причем, при участии Республиканской партии).

Но этой помощи, логично, с каждым месяцем становится меньше, ведь объемы исчерпываются, а решений о выделении новой не было. По состоянию на сейчас, по официальным сообщениям, в том числе и по словам президента Владимира Зеленского, Украина производит 40% оружия, а остальные 60% получает от партнеров (львиную долю составляют США). И проблема не только в том, справимся мы без Соединенных Штатов или нет, а в том, какой ценой. Ведь далеко не все мы можем компенсировать. Какие-то, например, снаряды можно заменить, но есть наименования вооружения, которые заменить нельзя.

К примеру, системы ПРО такие как Patriot. Это - единственные системы, с помощью которых мы можем сбивать баллистические ракеты, по крайней мере по состоянию на сейчас. Или ракеты ATACMS... Эти резервы у нас исчерпываются. Но Трамп, увеличивая давление на Украину, пытаясь заставить ее пойти на болезненные компромиссы с Кремлем, пока не соглашается даже продавать эти ракеты и системы ПРО.

Или еще один пример - обмен разведданными. Вспомним, как их передача приостанавливалась: тогда Силы обороны Украины стали "слепыми", и это значительно усложнило и сбивание баллистических ракет, и проведение операций на территории России.

Может ли как-то изменить ситуацию вероятная встреча Владимира Зеленского с Трампом в Риме? Вряд ли.

Общение, конечно, возможно, но о каких-то серьезных переговорах речь не идет. Во-первых, для этого не предусмотрено само событие - похороны Папы. Во-вторых, эта встреча, если и состоится, состоится уже после тех "дедлайнов", которые были озвучены ранее. То есть, к этому времени позиции уже должны быть очерчены и должно быть понимание, идем ли мы к финальной фазе переговоров.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины