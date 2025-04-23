'Мы выйдем из переговоров': Вэнс поставил ультиматум Украине и России

Вице-президент США заявил, что и Украина, и Россия якобы получили справедливые предложения от США по завершению войны.

США выйдут из переговорного процесса по прекращению войны в Украине как посредники, если не получат положительного ответа на свои мирные инициативы от Украины и России.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Clash Report. При этом Вэнс уточнил, что администрация Трампа сделала "справедливое предложение" и украинцам, и россиянам.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (относительно мирного плана США - УНИАН). Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", - сказал Вэнс.

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План США по завершению войны в Украине

Как писал УНИАН, США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году. Белый дом ожидал ответа Украины на это предложение на встрече в Лондоне, но ее отменили.

Издание Bloomberg на днях сообщило, что США готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. В то же время The Washington Post сообщало, что США в Лондоне предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта.

На этой неделе спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи в Лондоне снова поедет в Россию на переговоры об условиях прекращения огня.

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