Посол заверил, что даже в случае отсутствия нового закона будут приняты переходные решения, которые позволят избежать правового вакуума.

В Министерстве внутренних дел Польши уверяют, что польская сторона уже работает над новым законопроектом, который должен урегулировать правовой статус украинцев. Об этом сообщает PAP.

В ведомстве рассказали, что 29 августа по инициативе украинской стороны заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик встретился с послом Украины Василием Боднаром.

Пресс-секретарь МВД утверждает, что Дущик представил украинской стороне график работы над документом, который должен урегулировать правовой статус граждан Украины в Польше.

Боднар рассказал, что польская сторона заверила его в том, что права украинских граждан на проживание, труд, образование, социальную помощь и медицинское обслуживание будут гарантированы и после 1 октября 2025 года. По его словам, уточнений потребуют лишь "отдельные практические вопросы".

Посол добавил, что даже если новый закон не примут, Польша введет "переходные решения, которые позволят избежать правового вакуума".

Украинские беженцы в Польше

Недавно новый президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. Он заявил, что помощь "800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше".

польский журналист Марек Сиерант предупредил, что из-за этого с 30 сентября около 900 тысяч украинцев в Польше могут потерять право на защиту, легальную работу и медицинское обслуживание наравне с поляками.

