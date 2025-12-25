В Ирландии прокомментировали инцидент с дронами во время визита Зеленского

В начале декабря самолет Зеленского вблизи аэропорта Дублина сопровождали четыре неизвестных военных беспилотника.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил журналистам, что не считает провалом спецслужб страны инцидент в начале декабря с дронами, которые были обнаружены вблизи Дублина после прибытия президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Journal.

Издание отмечает, что в стране сейчас работают две разведывательные службы. Поэтому они поинтересовались, был ли этот инцидент, по мнению Мартина, их провалом.

"Я думаю, что это упускается из виду, и вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну. Я считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения по всему миру и очень полезна в определенных ситуациях", - ответил он.

Премьер Ирландии добавил, что видел, как работает разведка его страны и теперь, когда он собирается ехать на европейские встречи, он больше проинформирован о том, что происходит.

Инцидент с дронами в Ирландии: все подробности

Ранее УНИАН сообщал, что самолет президента Украины Владимира Зеленского преследовали четыре беспилотника военного типа перед приземлением в аэропорту Дублина. Они нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет Зеленского. До сих пор неизвестно, взлетели ли дроны с суши или же их запускали с незамеченного корабля. Известно, что после этого случая дроны также кружили над кораблем ирландских ВМС "LÉ William Butler Yeats", который был тайно развернут в Ирландском море перед визитом президента Украины.

Также мы писали, что сенатор Ирландии, капитан армии в отставке Том Клонан назвал свою страну "самой слабой в вопросах безопасности, обороны и разведки". Он отметил, что Дублин не имеет ни современных датчиков, необходимых для выявления угроз, ни оружия, чтобы их остановить. Поэтому, по мнению Клонана, эта ситуация делает Ирландию "провокационно слабой". Аналитики отмечают, что особенно уязвимой является сеть подводных кабелей и газопроводов в водах вокруг Ирландии. По данным, три четверти важнейших трансатлантических кабелей проходят через или рядом с границами Ирландии.

