Британия будет перехватывать корабли 'теневого флота' РФ в своих водах, – Стармер

Военные и сотрудники правоохранительных органов прошли тщательную подготовку, отрабатывая различные сценарии, в том числе высадку на суда.

Военные и правоохранители Великобритании получили право перехватывать корабли российского "теневого флота" в территориальных водах страны. Соответствующее решение принял премьер-министр Кир Стармер, сообщает британское правительство.

"Военные и правоохранительные специалисты в течение последних недель прошли тщательную подготовку, готовясь к ряду сценариев, включая высадку на суда, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные средства наблюдения, чтобы избежать захвата. Каждый корабль-цель будет отдельно рассмотрен правоохранительными органами, военными и специалистами энергетического рынка, прежде чем рекомендация будет представлена министрам и операция будет проведена", – сказал Стармер.

По его словам, после задержания судна против владельцев, операторов и экипажа может быть возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства Великобритании о санкциях.

В правительстве Великобритании отметили, что этот шаг является очередным ударом по "теневому флоту" России, который подпитывает варварскую войну Путина в Украине.

Там подчеркнули, что, присоединившись к партнерам JEF в перехвате судов теневого флота, Великобритания еще больше усилит контроль над этим флотом, закрыв британские воды, включая Ла-Манш, для судов, на которые распространяются санкции.

Как сообщал УНИАН, помощник Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Россия планирует обеспечить военно-морские конвои для защиты своих торговых судов, чтобы укрепить оборону так называемого "теневого флота".

Россия также намерена разместить защитное оборудование на борту судов и рассматривает возможность создания групп вооруженного сопровождения для судов, плавающих под российским флагом, сообщил Патрушев.

На прошлой неделе французский флот задержал нефтяной танкер, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно подозревают в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг. Речь идет о танкере "Дейна", который, по данным властей, следовал из российского порта в Мурманске. Корабль шел под флагом Мозамбика, однако французские военные заподозрили, что он использует его незаконно. Судно перехватили в западной части Средиземного моря.

Операция была проведена совместно с союзниками из Великобритании.

