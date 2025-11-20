Гарантия США защитить Киев от Путина не заслуживает доверия, поскольку шансы на её выполнение крайне малы.

США подготовили новый "мирный план" по войне в Украине, который предполагает многочисленные уступки со стороны Киева. Однако, как пишет обозреватель The Telegraph Дэниэл ДеПетрис, главный вопрос заключается в том, выдержит ли этот план столкновение с реальностью, и для скепсиса есть веские основания.

По данным СМИ, ожидается, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. От России также ожидаются уступки. План Трампа, по всей видимости, обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Украине могут быть предложены своего рода гарантии обороны США в обмен на уступки в отношении её собственного военного потенциала.

"Цель такой гарантии проста: смягчить возражения Украины по другим пунктам плана и удержать Россию от возобновления войны в удобное для неё время", - отмечает аналитик.

Видео дня

В то же время, с украинской стороны уступки, которых ожидает администрация Трампа, политически токсичны и напрямую упираются в их красные линии:

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной – лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, пораженческими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса".

"Утешительный приз" для Украины

Предложение Трампа о гарантиях безопасности США в качестве своего рода утешительного приза для Украины также более чем странно, отмечает аналитик.

Во-первых, это противоречит всей идее Трампа о том, что он отказывается от обязательств по обеспечению безопасности, которые не следует требовать от американских военных. Фактически, такая схема противоречит принципу "Америка прежде всего".

"Во-вторых, чем включение Украины под американский зонтик безопасности будет отличаться от предложения Киеву членства в НАТО – решения, которого сменявшие друг друга администрации США избегали два десятилетия, поскольку это неизбежно разозлит Россию и потребует единогласного решения внутри альянса?", - отмечает он.

Некоторые члены НАТО могут даже выступить против гарантий безопасности США, опасаясь, что Трамп и его преемники будут ожидать от них помощи в защите Украины в случае нового ухудшения ситуации. В свою очередь, россияне, скорее всего, будут рассматривать гарантии безопасности США как нечто само по себе не имеющее значения.

Также непонятно главное: будут ли гарантии безопасности США для Украины что-либо значить и смогут ли американцы обеспечить их выполнение, подчеркивает Петреус:

"Администрации Байдена и Трампа расходились во мнениях по многим вопросам, но обе придерживались позиции, что не стоит ввязываться в обычный конфликт с крупнейшей ядерной державой мира только ради защиты Украины".

Мирный план США - что известно

Как писал УНИАН, западные СМИ сообщили, что США и Россия разработали новый проект мирного соглашения между Украиной и РФ. "Мирный план" насчитывает в целом 28 пунктов и предусматривает в частности разоружение Украины, передачу Донбасса под контроль РФ, предоставление русскому языку и русской церкви официального статуса в Украине.

При этом линия фронта на Запорожье и Херсонщине будет заморожена, но некоторые территории агрессор все же вернет Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: