В последние месяцы президент США сблизился с НАТО по украинскому вопросу, и предстоящая встреча с Путиным станет проверкой этого.

Президент США Дональд Трамп в преддверии пятничной встречи с лидером РФ Владимиром Путиным общается с европейскими лидерами и даже разрабатывает общую стратегию, что является отходом от его обычного подхода, основанного на самоуправлении. Однако союзники Украины не уверены, что готовы доверять этим разговорам, пишет Politico.

Издание отмечает, что в среду в ходе телефонного разговора, организованного Германией у Европы будет последний шанс убедить Трампа занять жёсткую позицию в отношении российского президента.

"Главное в завтрашнем дне — будет ли это реальная дискуссия, реальные консультации и помогут ли они президенту сформировать свой собственный подход, или же это будут лишь красивые слова без реальных консультаций", — заявил европейский чиновник.

При этом американский чиновник сказал, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить Трампа осознать ценность альянса и учесть точку зрения Европы.

Кроме того, европейцы предприняли согласованные усилия по улучшению своих отношений с Трампом во время его второго срока, льстя ему и учитывая его увлечения и предпочтения. Некоторые считают, что наконец-то видят результаты этих усилий, пишет Politico.

"Но сам факт встречи Трампа с Путиным — и комментарии президента на этой неделе, объясняющие его подход, — всё ещё заставляют многих на континенте сомневаться в том, что все эти консультации хоть к чему-то приведут".

По словам одного из европейских чиновников, "все находятся в состоянии между тревогой и возмущением".

Заявление Трампа в понедельник о том, что мирное соглашение потребует определённого "обмена территориями", создало новую путаницу вокруг позиции президента США относительно перспектив потенциального соглашения о прекращении войны и того, поддержит ли он последнее предложение Кремля, согласно которому Украина уступит территории, которые российские военные в настоящее время не контролируют, заявил второй европейский чиновник.

"Это может быть именно тот сценарий, которого мы опасались сразу после вступления Трампа в должность", — сказал он. "Мы опасаемся, что Трамп не осознаёт долгосрочных намерений Путина… который [выигрывает] время, чтобы впоследствии аннексировать ещё больше территорий… что является грубым нарушением международного права".

На этой неделе европейцы, вероятно, попытаются убедить Трампа в своих "красных линиях" мирного соглашения, а также в своём глубоком скептицизме по поводу того, стоит ли верить Путину на слово,пишет издание.

Европа и война в Украине

Напомним, что ранее 26 стран-членов Европейского Союза подписали совместное заявление перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В нем главы государств подчеркнули, что международные границы не должны меняться силой.

Единственной страной-членом ЕС, которая не поддержала совместное заявление, стала Венгрия.

