Директор ФБР Кэш Патель рассказал, что подозрительную вышку заметили перед возвращением президента США.

Секретная служба США обнаружила подозрительную охотничью вышку, с которой открывается прямой обзор места, где президент США Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич, сообщили представители властей телеканалу Fox News.

Примечательно, что агенты Секретной службы США обнаружили вышку в четверг, 16 октября. В настоящее время ФБР проводит расследование этого случая.

В статье говорится, что директор ФБР Кэш Патель заявил, что охотничья вышка пока не связана ни с одним конкретным лицом. По его словам, на месте инцидента было пусто. Специалисты собрали доказательства и проанализируют данные мобильных телефонов.

"Перед возвращением президента в Вест-Палм-Бич Секретная служба обнаружила объект, похожий на поднятую охотничью вышку, в поле зрения зоны приземления самолета Air Force One. На месте происшествия никого не было. ФБР взяло на себя руководство расследованием, доставив на место ресурсы для сбора всех доказательств и применив наши возможности по анализу данных мобильных телефонов", - рассказал Патель.

Добавляется, что руководитель отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гуглиелми также подтвердил, что организация "тесно сотрудничает" с ФБР, а также с правоохранительными органами округа Палм-Бич.

По его словам, агенты обнаружили охотничий стенд во время "предварительных подготовительных мер по безопасности" перед приездом Трампа в Палм-Бич.

"Это не повлияло ни на какие передвижения, и на месте не было никаких лиц. Хотя мы не можем предоставить подробную информацию о конкретных предметах или их назначении, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности", - отметил Гуглиелми.

Источник из правоохранительных органов поделился с изданием, что, вероятно, стенд установили "несколько месяцев назад". Примечательно, что расследование этого инцидента проводится через несколько недель после того, как Райан Раут был признан виновным в попытке убийства главы Белого дома Дональда Трампа на поле для гольфа в Палм-Бич со снайперского места, которое он устроил в кустах вдоль ограждения.

Издание поделилось, что Рауту было предъявлено пять федеральных уголовных обвинений, включая покушение на убийство одного из основных кандидатов в президенты, нападение на федерального служащего и многочисленные преступления, связанные с огнестрельным оружием.

До этого, напоминается в статье, действующий президент США получил ранение в ухо во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Встреча Трампа и Зеленского: свежие подробности

Ранее УНИАН сообщал, что собственные источники сообщили Financial Times, что на встрече глава Белого дома Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ по прекращению войны. Он предупредил президента Украины, что российский диктатор Владимир Путин, как он заявил, "уничтожит" Украину, если Зеленский не согласится на территориальные уступки. Президент США не стал смотреть карты линии фронта в Украине и настаивал, чтобы Зеленский отдал Путину весь Донбасс. По данным источников, во время встречи Трамп дословно повторил многие тезисы российского диктатора. Также президент США "постоянно ругался" и встреча неоднократно перерастала в "кричалку".

Также мы писали, что во время встречи президент США Дональд Трамп заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что не намерен поставлять Украине ракеты большой дальности "Томагавк", по крайней мере сейчас. Также глава Белого дома не взял на себя никаких обязательств по поставкам оружия, на что рассчитывал Зеленский. По словам источников, Зеленский активно настаивал на "Томагавках", но "Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости". Источники отметили, что президент США четко дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки "Томагавков", по его мнению, могут ее подорвать.

