Президент возвращает название, которое агентство носило до окончания Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп готовится в пятницу подписать указ, согласно которому Министерство обороны (Пентагон) будет переименовано в Министерство войны, заявили в Белом доме. Этот шаг является частью обещания президента о перестройке миссии вооруженных сил. Ранее это название — "Министерство войны" — использовалось в течение более 150 лет — вплоть до конца Второй мировой войны.

Этот ожидаемый шаг подчеркивает стремление Трампа перестроить армию в соответствии со своими целями — придать ей более агрессивный имидж за счёт демонстрации боевых возможностей, пишет The New York Times.

Трамп старается показать силу армии, а не "wokeness" [модная идеология о "чрезмерной политкорректности"], которую он и министр обороны Пит Хегсет считают причиной падения боевого духа при Байдене. Он часто напоминает о том, что США играли ключевую роль в мировых войнах и говорит, что этим достижениям уделяют слишком мало внимания.

Почему Трамп хочет вернуть "Министерство войны"

Впервые идея прозвучала в августе в Овальном кабинете, когда Трамп сказал, что название звучит "как-то лучше". По его словам, смена названия станет напоминанием о победах армии под старым названием — он сослался на Первую и Вторую мировые войны. "У нас была невероятная история побед, когда это было Министерство войны", — подчеркнул американский лидер.

Также он отметил, что Министерство обороны звучит "слишком оборонительно", хотя США помимо обороны также хотят уметь наступать.

Сенатор-республиканец Рик Скотт, ярый сторонник Трампа, заявил, что это изменение будет отражать "реальные возможности Америки выигрывать войны, а не только реагировать на них", назвав вооружённые силы США "самой смертоносной боевой силой на планете". Тогда как сенатор-демократ Энди Ким выступил против подобной инициативы: "Американцы хотят предотвращать войны, а не выставлять их напоказ".

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп совсем недавно призвал Европу не покупать российскую нефть и усилить давление на Китай. Сообщается, что Путин якобы за год заработал больше миллиарда от продажи топлива в ЕС.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Трамп очень недоволен из-за того факта, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

