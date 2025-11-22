Вот уже 3 года единственным предлагаемым миром является капитуляция Украины, а последнее предложение США - фактически ультиматум.

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает очередную попытку положить конец войне РФ против Украины, и прочный мир стал бы достойным достижением.

Но, как пишет в редакционной статье The Wall Street Journal (WSJ), вот уже 3 года единственным предлагаемым миром является капитуляция Украины, а последнее предложение США - фактически ультиматум - представляет собой лишь очередную замаскированную версию.

Издание отметило, что эта управляемая капитуляция станет горькой пилюлей для Украины и власти страны, видимо, это понимают, поскольку украинский президент Владимир Зеленский вчера предупредил, что "сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории", поскольку Украина должна выбрать между "достоинством и риском потери ключевого партнера".

Это замечание подчеркивает, что Трамп требует, чтобы Украина согласилась на его условия, иначе он прекратит поставки оружия и разведданных со стороны США.

Кроме того, есть вопросы к США. Дело в том, что метод российского диктатора Владимира Путина заключается в том, чтобы наступать на красные линии и прощупывать волю своих оппонентов. Трамп, как отмечает WSJ, предоставит властелину Кремля выгодную территорию на востоке Украины, которая поможет России нанести прямой удар по Киеву, когда тот (Путин - ред.) будет перевооружен и готов.

Издание отметило, что также необычным выглядит предложение о финансовой реабилитации Путина. "Россия будет реинтегрирована в мировую экономику", - говорится в документе.

В частности страна вернется в G7, превратив ее в G8. "Россия останется единственной диктатурой в этой группе", - констатировало издание.

Кроме того, как отмечает WSJ, США заключат с РФ некое "соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве", что является порождением заблуждения Трампа о том, что Путина можно заманить торговлей.

"План предполагает совместную работу с Россией над - мы не выдумываем - искусственным интеллектом. Трамп мог бы также обойти посредников и напрямую передать технологическое преимущество США Китаю", - язвительно отметило издание.

Журналисты отметили, что Трамп настаивает, что война в Украине - проблема Европы, но почему бы сначала не проконсультироваться с теми, кто живет на заднем дворе Путина?

Издание рассуждает, что Трамп, возможно, решил, что сможет наконец-то умыть руки в отношениях с Украиной, если Европа и Украина отвергнут его предложение.

"Ему явно надоело иметь дело с войной. Но умиротворение Путина будет преследовать его до конца его президентства. Если Трамп думает, что американские избиратели ненавидят войну, подождите, пока он не узнает, как сильно они ненавидят бесчестье", - написало издание.

Журналисты отметили, что Трамп может очернить свое наследие, если захочет, однако риск будет не для него а для США как государства.

"Плохая сделка в Украине даст понять врагам США, что они могут добиться желаемого силой, ядерным шантажом или давить, пока Америка не потеряет к этому интерес. Вероятность тихоокеанского кризиса возрастет", - заключило издание.

"Мирный план" Трампа по Украине

Трамп придерживается агрессивного графика прекращения войны в Украине и намерен оказать беспрецедентное давление на Киев. Он даже назначил Дрисколла - друга и бывшего одноклассника Вэнса - своим новым специальным представителем, который будет продвигать "мирный план".

Скоро он отправится в Москву на переговоры с Путиным. По некоторым данным Дрисколл прихватит с собой группу американских генералов.

