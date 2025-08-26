Трамп рассчитывает, что встречи могут состояться уже в этом году.

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах встретиться с председателем Китая Китая Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом пишут Fox News и The Guardian.

В частности, Трамп сказал журналистам, что недавно разговаривал с Си Цзиньпином, и добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай в рамках переговоров о торговых условиях между двумя странами.

"В какой-то момент, вероятно, в этом году или вскоре после этого, мы отправимся в Китай", — сказал Трамп.

В прошлом месяце президент заявил, что Си Цзиньпин направил ему приглашение о визите.

Трамп также заявил, что США и Китай "будут иметь прекрасные отношения", хотя и предупредил, что если захочет, то сможет "уничтожить Китай", разыграв имеющиеся в его распоряжении "невероятные карты".

Президент США также заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, возможно, в этом году.

"Я хотел бы встретиться. С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в подходящем будущем", — сказал Трамп во время встречи в Овальном кабинете с новым президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном.

Он также высоко оценил свои отношения с тоталитарным лидером и сказал, что знает его "лучше, чем кто-либо, кроме своей сестры", имея в виду младшую сестру и доверенное лицо Кима, Ким Ё Чжон.

"Когда-нибудь я его увижу. С нетерпением жду встречи. Он был очень добр ко мне", — сказал Трамп журналистам, при этом выразив надежду, что переговоры состоятся в этом году.

Ранее Трамп заявил, что специалисты из США очень внимательно изучают опыт боевого использования беспилотников в Украине.

Также сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников Европейского Союза или государств-членов блока, которые ответственны за внедрение Закона о цифровых услугах.

Кроме того, президент США заявил, что рассматривает возможность переименования Министерства обороны в Министерство войны уже "на следующей неделе или около того".

