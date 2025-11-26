В списке есть представители знака Близнецы.

С 26 ноября три знака Зодиака вступают в период больших возможностей. Трин Венеры и Юпитера создает благоприятный поток для расширения, изобилия и смелого взгляда на жизнь. Оптимизм играет ключевую роль - он помогает смело двигаться вперёд и принимать перемены, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Перемены кажутся реальными, и эти три знака готовы взять инициативу в свои руки. Страх перед неизвестностью отступает, уступая место надежде и смелости. Это время, когда можно формировать будущее так, как хочется, и ощущать внутреннюю готовность к большим преобразованиям.

Близнецы

Для Близнецов трин Венеры и Юпитера открывает возможности расширить социальные и творческие горизонты. Несмотря на привычное ощущение своей общительности, вы понимаете, что ваш круг общения пока ограничен. Появляется шанс выйти за привычные рамки и обрести новые впечатления.

Внутреннее желание перемен становится сильнее, и от вас зависит, сделаете ли вы первый шаг. 26 ноября сосредоточено на самовосприятии и ценности вашей жизни. Это день, когда можно позволить себе рост, новые впечатления и уверенно начать новую, более яркую эру.

Стрелец

Стрельцы по своей природе всегда видят светлую сторону вещей. Транзит Венеры и Юпитера возвращает бодрость и вдохновение, стимулируя творческую энергию. Перемены происходят плавно, но мощно, позволяя уверенно шагнуть к будущему, о котором давно мечталось.

Достаточно легкого толчка, чтобы действовать и двигаться вперёд. Расширение возможностей происходит через активные шаги и ясное видение общей картины. Это помогает принимать решения, которые соответствуют вашим долгосрочным целям и высшему благу.

Рыбы

Для Рыб этот транзит приносит эмоциональный и духовный подъём. Чувство вдохновения мотивирует избавляться от устаревших шаблонов поведения и открываться новым возможностям. Малые изменения в восприятии или отношениях могут привести к крупным преобразованиям, особенно в творческих и личных сферах.

Вы ощущаете готовность идти вперёд без страха. Появляется стремление к переменам, которые долго ожидались, и ощущение, что заслуженное приходит именно к вам. Не забывайте при этом получать удовольствие от процесса и наслаждаться каждым шагом на пути к обновлению.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака ждет сложнейшее испытание.

