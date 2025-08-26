В ближайшее время: Трамп переименует Пентагон в Министерство войны

Президент США заговорил о возвращении исторического названия Пентагона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования Министерства обороны в Министерство войны уже "на следующей неделе или около того".

Соответствующее заявление он сделал во время разговора с журналистами в Овальном кабинете и на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном.

"Мы называем его Министерством обороны, но, между нами говоря, я думаю, что мы собираемся изменить название. Если вы хотите знать правду, думаю, вскоре будет информация об этом. Я говорил с людьми - и всем это нравится", - отметил американский лидер.

Видео дня

Трамп напомнил, что США одерживали "невероятные победы", когда ведомство официально называлось Министерством войны - во время Первой и Второй мировых войн. По его мнению, это название лучше отражает сущность деятельности Пентагона.

По его словам, решение об официальном переименовании Пентагона может быть принято уже в ближайшее время.

Историческое название Пентагона - это надо знать

Напомним, Министерство обороны США получило свое нынешнее название в 1949 году, после принятия поправок к Закону о национальной безопасности. До этого оно имело официальное название "Министерство войны" (Department of War), которое существовало с 1789 года. Именно под таким названием США участвовали в Первой и Второй мировых войнах.

Переименование ведомства было частью реформы, направленной на подчеркивание оборонного характера деятельности США после завершения Второй мировой войны и начала "холодной войны".

С тех пор название "Department of Defense" (Министерство обороны) закрепилось как символ американской военной политики, с акцентом на защиту страны и ее союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: