'Очень большая игра': Трамп обсуждал с Путиным ядерное разоружение

Американский президент отметил, что Путин якобы согласился начали процесс денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с правителем РФ Владимиром Путиным обсуждал вопрос ядерного разоружения.

Как заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, российский диктатор "готов это сделать", а Китай может присоединиться к этому процессу, информирует CNN.

Американский лидер подчеркнул, что вопрос ядерного разоружения - одно из ключевых направлений его переговоров с Путиным.

Видео дня

"Одна из вещей, которую мы пытаемся сделать с Россией и Китаем - это денуклеаризация. Это очень важно. Я обсуждал это с президентом Путиным, и не только это. Я считаю, что денуклеаризация - это очень, очень большая игра. Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай также будет готов. Мы не можем позволить ядерному оружию распространяться. Мы должны остановить ядерное оружие", - отметил Трамп.

Ядерное оружие РФ - главные новости

Как сообщал УНИАН, Россия собирается обновить свою ядерную программу. Причиной якобы являются "угрозы со стороны Запада". Несколько дней назад генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии для российских пропагандистских СМИ говорил о якобы "колоссальных угрозах существованию России". Он призвал усовершенствовать "ядерный щит" Москвы.

Эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после того, как российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На саммите они выглядели оптимистично, но, скорее всего, конкретных результатов эта встреча не дала.

Вас также могут заинтересовать новости: