Президенты, в частности, обсудили возможности усиления украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который в частности касался ситуации на Ближнем Востоке. Об этом украинский лидер сообщил в своем канале в Telegram.

"Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что разговор с Трампом касался и событий в Украине. В частности Зеленский проинформировал главу Белого дома о российских ударах по нашей энергетике.

Видео дня

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас. Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин Президент!" - добавил Зеленский.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании первой фазы мирного договора между Израилем и ХАМАС. Согласно ему, Израиль должен вывести войска из определенных регионов Сектора Газа, тогда как ХАМАС должен отпустить израильских заложников.

Впоследствии президент США сообщил об окончании войны в Израиле, добавив, что "на очереди Украина". Он добавил, что считал, что эту войну будет закончить проще всего.

Вас также могут заинтересовать новости: