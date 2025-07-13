По словам Дэвида Кремера, Трамп уже понимает, что российский диктатор не хочет заканчивать войну.

Сигналом изменения отношения президента США к российскому диктатору Владимиру Путину станет возобновление поставок военной помощи для Украины, которые были прекращены на прошлой неделе из-за "крайне нелепого решения Пентагона". Такое мнение высказал бывший помощник госсекретаря США, директор Института Джорджа Буша Дэвид Кремер в интервью "Радио Свобода".

"Президент дал распоряжение о поставках вооружений, в частности ракет к комплексам "Patriot". Он также обратился к европейским партнерам с запросом, могут ли они предоставить украинцам подобные ракеты из своих арсеналов. Если мы увидим восстановление регулярного вооружения, это будет означать разворот в курсе, которого Трамп придерживался до сих пор. Этот курс, как стало очевидно, не ведет никуда, ведь Владимир Путин продемонстрировал полное отсутствие интереса к прекращению войны, несмотря на многочисленные попытки Трампа убедить его согласиться на перемирие", - отметил он.

Кремер считает, что Трамп искренне хочет достичь завершения войны, поэтому чувствует боль, когда видит человеческие жертвы и понимает, что ответственность за смерть людей и разрушения несет именно президент РФ Владимир Путин, который и начал эту войну.

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"В то же время, еще во время первого президентства Дональд Трамп наладил рабочие отношения с Путиным, а с Владимиром Зеленским они не сложились - что наглядно продемонстрировала печально известная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля этого года. Впрочем, последние месяцы четко показали изменение этого баланса. Встречи Трампа и Зеленского проходят в атмосфере взаимопонимания, отношения между двумя президентами, судя по всему, улучшаются, а контакты Трампа с Путиным не приносят ожидаемых результатов. Более того - на последний разговор Трампа на прошлой неделе Путин "ответил" массированными авиаударами по Украине, жертвами которых стали десятки мирных жителей", - подчеркнул бывший помощник госсекретаря США.

По словам Кремера, Трамп сейчас раздражен, а тон его заявлений в адрес Путина становится грубее. Также эксперт отметил, что президент США понимает, что российский диктатор не хочет заканчивать войну.

"Я думаю, есть довольно высокая вероятность того, что подход президента Трампа к этому конфликту меняется. Только что поступили сообщения о том, что он не против дать ход законопроекту о вторичных санкциях против стран, которые торгуют с Россией. Этот законопроект активно продвигает его политический союзник - сенатор Линдси Грэм. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также объявил, что нижняя палата Конгресса будет готова рассмотреть соответствующий законопроект", - заверил директор Института Джорджа Буша.

Кремер выразил мнение, что президент Трамп начинает освобождаться от иллюзий, которые были заметны ранее, особенно тогда, когда он говорил, что сможет закончить войну в Украине за один день.

"Надеюсь, ему становится очевидно, что остановить войну можно только причинив боль Путину: через поставки оружия Украине, конфискацию 300 миллиардов долларов российских госактивов в западных банках - то есть дав понять, что у него нет другого выхода, кроме как заключить мирное соглашение с Украиной", - добавил он.

Политика Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Ранее CBS писало, что Трамп рассматривает выделение нового финансирования для Украины. Отмечается, что новое финансирование может быть сигналом для России, которая в последние дни наносила удары по украинским городам с применением дронов и ракет.

По информации источников, Трамп располагает 3,85 млрд долларов, оставшихся от президентских полномочий времен Байдена, поэтому эти деньги могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

В то же время колумнист The Wall Street Journal выразила мнение, что Трамп начинает признавать, что Путин представляет реальную угрозу. По ее словам, решение Трампа отстраниться от решения некоторых глобальных проблем, включая войну в Украине, может только навредить ему.

Колумнист добавила, что глава Кремля продолжает водить Трампа за нос, говоря ему то, что он считает правдоподобным. Однако президент США сказал, что он считает, что Путин, вероятно, все же не хочет прекращения огня.

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