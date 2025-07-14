В сети появились изображения новых фирменных MagSafe-чехлов для всех моделей iPhone 2025. Ничего особо нового на этих снимках не показано, что в очередной раз подтверждает выбранный Apple дизайн.
На снимках заметно, что для версий iPhone 17 Pro и Pro Max на нижней части магнитного кольца MagSafe освободили место под логотип Apple, что еще раз подтверждает – яблочко сместится ниже из-за переработанного блока камер. Между тем, базовые iPhone 17 и 17 Air сохранят его прежнее расположение.
Известный инсайдер Majin Bu говорит, что Apple пошли на такой редизайн только ради сохранения узнаваемости, что, вероятно, понравится не всем поклонникам "яблочного" бренда.
Сравнение старого и нового дизайнов представлено на фото ниже. Все чехлы полностью совместимы с MagSafe-аксессуарами: зарядками, держателями и другими устройствами.
В iPhone 17 Air тоже будет горизонтальный выступ камеры, как у "прошек", но заметно меньший. Это связано с тем, что у тонкого Айфона будет только одна камера на 48 Мп и вспышка. Apple пришлось пойти на такой компромисс, чтобы сделать смартфон рекордно тонким.
С большей долей вероятности, именно так будут выглядеть смартфоны iPhone 2025 года.
Презентация iPhone 17 пройдет 9 или 10 сентября, пишет Bloomberg. Кроме смартфонов, компания также покажет целую линейку новых умных часов и iPad Pro M5. Помимо этого, ходят слухи о AirPods Pro 3 с расширенными функциями для здоровья.
Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.