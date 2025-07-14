Генсек НАТО на совместной пресс-конференции с Трампом рассказал о деталях военной помощи Украине.

На совместной пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа, назвав поддержку Украины крайне важной. По его словам, Трамп принял решение в четверг и после этого позвонил ему.

"Это решение заключается в том, чтобы дать Украине то, что ей необходимо для защиты от России. Но вы хотите, чтобы европейцы заплатили за это. Это абсолютно логично", - сказал Рютте во время пресс-конференции

По словам Рютте, многие европейские страны НАТО готовы на это пойти. Он перечислил конкретный перечень стран, с которым уже обговаривал данным вопрос:

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"Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Королевство Нидерланды, а также Канада, - все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будут и другие. Мы знаем, что нужно украинцам. Мы будем работать через системы НАТО, чтобы передать им пакеты вооружения. Страны будут быстро перебрасывать вооружение в Украину, а затем США будут его досылать. Потому что скорость здесь имеет решающее значение".

Он добавил, что во время переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом обговорил поставки вооружения для защиты Украины. Он уточнил, что Украина сможет получить в свои руки "действительно огромное" количество военной техники. По словам Рютте, речь идет о системах ПВО, ракетах, боеприпасах и многом другом.

"Если бы я был Владимиром Путиным сегодня, - и вы говорили о том, что вы планируете сделать через 50 дней, - я бы пересмотрел, не стоит ли мне относиться к переговорам по Украине более серьезно, чем я это делал в данный момент", - прокомментировал Рютте решение Трампа об усилении санкций в отношении России и ее партнеров, если Путин не согласится на мирные переговоры за 50 дней.

Громкое заявление Трампа о давлении на Россию

14 июля Дональд Трамп вышел с долгоанонсируемыми заявлениями о том, как он собирается принуждать путинскую Россию к миру. Трамп сказал, что решился на вторичные санкции против партнеров России в виде 100-процентных заградительных пошлин в торговле с США.

Также он подтвердил, что согласился на поставки американского оружия Украине – через механизм покупки оружия европейскими странами. Он уточнил, что в пакетах поддержки Украины будут и комплексы Patriot во внушительных количествах – Трамп озвучил число 17.

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