Президент США меняет свою позицию по Украине.

Президент США Дональд Трамп начинает признавать, что российский диктатор Владимир Путин представляет угрозу, а изоляционизм - нежизнеспособный стратегический подход. Такое мнение высказала колумнист The Wall Street Journal Пегги Нунан.

Она считает, что решение Трампа отстраниться от решения некоторых глобальных проблем, включая войну в Украине, может только навредить ему. По ее словам, в таком случает мир увидит новые возможности продолжать делать то, что он делает - подрывать интересы предполагаемого врага. В частности, Китай не перестанет расширять свою сферу влияния, если США объявят о своем уходе.

Нунан заявила, что Трампу следует перестать искать неприятности и рисковать отношениями с союзниками, угрожая им и критикуя. Она считает, что вместо этого президент США мог бы быть миролюбивым и осторожным, но сохранять твердый взгляд.

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Нунан уверена в том, что Путин не собирается останавливаться, даже если ему удастся победить Украину. По ее словам, глава Кремля продолжает водить Трампа за нос, говоря ему то, что он считает правдоподобным.

Тем не менее недавно президент США сказал, что он считает, что Путин, вероятно, все же не хочет прекращения огня. Более того, он объявил о возобновлении поставок оружия Украине.

Нунан уверена, что это правильное решение. Однако, важно то, будет ли Трамп придерживаться такой позиции и в будущем.

Миру не пойдет на пользу, если Путин в конце концов получит то, что хочет от Восточной Европы, подчеркнула журналистка. Она отметила, что Украина является страной мужества, а ее сопротивление российской агрессии идет на пользу миру.

Нунан предупредила, что в случае победы Путина Восточная Европа почувствует прямую угрозу. Она напомнила, что об этом в июне говорил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Трамп скоро может заявить о введении новых санкций против РФ

Ранее обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан заявил, что президент США Дональд Трамп 14 июля может заявить о введении новых санкций против России. Американский лидер всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих нефтью с Москвой, включая Китай, Индию и Турцию.

Отмечается, что причиной такого подхода стало недовольство Трампа отказом российского диктатора Владимира Путина от переговоров с Украиной. Он неоднократно называл законопроект "слишком жестким", но теперь заявил, что изучает его.

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