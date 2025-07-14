Трамп признал, что Путин все это время пытался его одурачить.

Россия всякий раз устраивала ракетный удар по Украине после того, как Владимир Путин проводил "приятный" телефонный разговор с Дональдом Трампом. В конечном итоге президенту США это надоело. Об этом сам глава Белого Дома заявил на пресс-конференции.

"Я часто говорю с Путиным о том, что война будет завершена. И я всегда кладу трубку и говорю: "Ну что ж, это был приятный телефонный разговор". А потом по Киеву запускают ракеты. И я говорю: "Странно". И после того, как это происходит три или четыре раза, вы говорите: "Разговор ничего не значит". Он дурачил многих людей. Он одурачил Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня. Я хочу сказать, что в определенный момент разговоры должны заканчиваться и должны быть действия", - сказал Трамп.

Трамп отметил, что Россия обладает "огромным потенциалом" для торговли с США, но этот потенциал используется для войны. Американский президент надеется, что Путин все же согласится на мирную сделку и не станет вынуждать Вашингтон вводить анонсированные сегодня санкции.

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"Я думаю, что с точки зрения Путина не было бы очень хорошо получить разрушенную экономику страны. Он должен спасти свою экономику. В каком-то смысле он может спасти свою страну. Но экономика [России] может рухнуть. Потенциально это великая страна. Но посмотрите, что случилось с его экономикой. И "50 дней" - это угроза. Это очень сильно ударит", - сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что ждет от Кремля согласия на "справедливую сделку" с Украиной, и Путин "знает условия этой сделки".

"Я разочарован в президенте Путине, потому что я думал, что мы договоримся два месяца назад, но до этого не дошло. Поэтому, исходя из этого, мы собираемся ввести вторичные тарифы - если мы не договоримся за 50 дней - и они будут на уровне 100%", - сказал Трамп.

Трамп анонсировал санкции против РФ и помощь Украине

Как писал УНИАН, сегодня Дональд Трамп выступил со своим ранее анонсированным заявлением о войне в Украине. Среди прочего он заявил, что США введут вторичные "тарифы" в размере 100% против России, если Киев и Москва в течение 50 дней не договорятся о прекращении боевых действий.

Трамп не уточнил, что конкретно подразумевается под "100% вторичными тарифами", но, вероятно, речь идет о пошлинах на импорт в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть и газ, чем финансируют военную машину Путина. Ранее похожий законопроект был внесен в Конгресс.

Также Трамп пообещал резко усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь ей отбиться от российских атак, пока мирное соглашение не заключено. В частности он упомянул 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot - и самих ракетных систем, и боекомплекта к ним.

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