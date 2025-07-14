Столетие назад ученые прогнозировали людям по 1000 лет жизни: почему этого не произошло

Сегодня ученые ближе к разгадке старения, но бессмертие остается мечтой.

В 1925 году, когда средняя продолжительность жизни в США составляла всего 58 лет, популярный научный журнал Popular Science предсказал амбициозное будущее: люди будут жить по 1000 лет. Тогдашние научные достижения - от открытия инсулина до появления витаминов и вакцин - вдохновляли на революционное видение борьбы со смертью, пишет PopSci.

"Стоит ли нам тогда ожидать, что со временем наука сможет продлить среднюю продолжительность жизни, пока, подобно Мафусаилу, мы не будем измерять нашу жизнь веками, а не годами?" - писал в июле 1925-го журналист Джон Э. Лодж.

Сегодня, спустя столетие, наука все еще не приблизила нас к тысячелетнему возрасту, однако достижения в области генетики, клеточной инженерии и иммунотерапии открывают новые горизонты. Современные исследования - от изменения генов до перепрограммирования клеток - уже позволили увеличить продолжительность жизни лабораторных мышей, а метформин, потомок средневекового растения козья рута, исследуется как потенциальное средство против старения.

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Впрочем, как и сто лет назад, передовые достижения сталкиваются с барьерами: большинство экспериментов работают только на животных, а социальные и этические вызовы возникают еще перед практическим применением. Кто получит доступ к терапии долголетия? Как изменится мир, где средний возраст - 200 лет?

Оптимизм прошлого, возможно, был преждевременным, однако не напрасным. Мы уже преодолели ряд смертельных болезней, подарили годы жизни миллионам и существенно улучшили качество старости. Это еще не бессмертие, но, как показывает история, даже самые амбициозные мечты могут однажды стать реальностью - если не в этом, то в следующем веке.

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