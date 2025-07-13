Источник возможного нового финансирования остается неизвестным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования Украине впервые с момента своего вступления на второй президентский срок.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники. По данным собеседников журналистов, новое финансирование может быть сигналом для России, которая в последние дни наносила удары по украинским городам с применением дронов и ракет.

Источник возможного нового финансирования для Украины остается неизвестным. Однако, как рассказали телеканалу американские чиновники, Трамп располагает 3,85 млрд долларов, оставшихся от президентских полномочий времен Байдена. Эти деньги могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Видео дня

Бывшие чиновники также сообщили CBS News, что у Трампа есть полномочия на арест около 5 миллиардов долларов зарубежных российских активов. Он может направить эти средства в Украину. В то же время отмечается, что ни Трамп, ни предыдущий американский президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

CBS News обратился в Белый дом за комментарием.

Помощь США Украине: последние новости

NZZ сообщает, что Соединенные Штаты передумали предоставлять Украине ракеты APKWS для противодействия "Шахедам". Отмечается, что Вашингтон решил перенаправить компоненты этих ракет в Персидский залив.

Ранее Reuters сообщало, что в Сенате США одобрили выделение 500 миллионов долларов на оружие для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне США на 2026 финансовый год.

Вас также могут заинтересовать новости: