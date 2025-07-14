По словам президента США, некоторые системы прибудет в Украину очень скоро.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об отправке 17 ЗРК Patriot в Украину. По его словам, большая часть этих систем будет на поле боя. Такое заявление прозвучало во время его брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, получит Украина батареи Patriot или конкретно ракеты к ним, американский президент ответил так:

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"Все. Это Patriot. Это полный комплект с батареями".

По словам Трампа, некоторые системы прибудет в Украину очень скоро.

"В течение нескольких дней, на самом деле, потому что несколько стран, у которых есть Patriot, собираются их поменять, и мы заменим Patriot на те, что есть у них", – сказал президент США.

Он также отметил, что считал, что договоренность с правителем РФ Путиным относительно войны в Украине близка, однако люди продолжают гибнуть.

"Должен пройти какой-то период времени. Может быть, он (Путин, – ред.) начнет вести переговоры. Мне кажется, мы чувствовали, я чувствовал – не знаю, как вы, Марк (генсек НАТО Марк Рютте, – ред.), но я чувствовал, что мы договорились. Но мы все еще говорим. Я думал, что мы должны были заключить сделку давным-давно. Но все это продолжается, продолжается и продолжается. Каждую ночь гибнут люди", – подчеркнул Трамп.

Другие заявления Трампа о войне в Украине

Если в течение 50 дней не будет сделки по мирному урегулированию войны в Украине, Соединенные Штаты Америки введут против России и ее партнеров вторичные пошлины. По словам американского лидера, они будут составлять 100%.

Кроме того, он объявил, что была достигнута договоренность с ЕС о поставках оружия Украине. Трамп подчеркнул, что расходы лягут на Европу.

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