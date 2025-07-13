Эскалация атак РФ по Украине здесь ни при чем, считает Николас Гроссман.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично выразил свое разочарование в российском диктаторе Владимире Путине, когда сказал журналистам, что получил от правителя РФ "много д*рьма".

Но разочарование Трампа заключается не в самом факте агрессии России против Украины, пишет в своей статье для NBC профессор политологии в Университете Иллинойса Николас Гроссман. Он напомнил, что президент США никогда не осуждал нападение России как агрессивное, незаконное или неправильное.

Кроме того, он не выражал принципиальной поддержки независимости и суверенитета Украины. А если бы Трамп действительно переживал из-за того, что Россия убивает гражданских людей, он не остановил бы поставки оружия для противовоздушной обороны, добавляет автор.

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По словам Гроссмана, скорее всего, американского президента разочаровывает то, что "события не идут по его сценарию реалити-шоу или его пророссийским теориям заговора".

"Он обещал, что закончит войну в первый же день своего возвращения в должность, используя давление на украинцев и свои личные отношения с Путиным, чтобы остановить боевые действия и получить Нобелевскую премию мира. Теперь эта самовосхваляющая фантазия разбивается о реальность. Трамп поставил Путина выше национальных интересов США, а Путин не ответил ему взаимностью", – акцентировал профессор.

Вместо того, чтобы предоставлять приоритет подъему имиджа Трампа, Путин продолжает предоставлять приоритет "национальной мощи России", добавляет автор. Он отметил, что правителю РФ даже не пришлось бы делать что-то масштабное, чтобы потакать Трампу.

"Он мог бы просто сказать, что это все вина Джо Байдена, и дать Трампу что-то шаткое, что он мог бы назвать сделкой – но Путин не сделал даже этого. Более того, похоже, что Путин наслаждается этими проявлениями доминирования, играя с Трампом, а не давая ему фиговый листок. Возможно, наконец, это было слишком", – продолжил Гроссман.

Он напомнил, что Трамп санкционировал продажу оружия Украине через партнеров по НАТО. По мнению автора, если американский лидер пойдет до конца, это улучшит позицию Украины.

"Хотя даже при таком положительном сценарии это не исправит ущерб от шести месяцев фарсовых переговоров", – добавил Николас Гроссман.

Война в Украине и США

Как известно, Дональд Трамп не был последовательным в вопросе войны РФ против Украины. Он обещал завершить ее сначала за сутки, потом – за сто дней. В конце концов, он признал, что сделать это будет сложнее, чем он думал.

Трамп не раз критиковал украинскую власть, и только недавно начал занимать более жесткую позицию в отношении России. Хотя он еще не объявлял о предоставлении Украине военной помощи – а пакеты, выделенные во времена Байдена не раз блокировались – теперь ситуация, похоже, несколько изменилась.

CBS пишет, что Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования Украине – впервые с момента своего вступления на второй президентский срок.

Reuters ранее также сообщало, что Трамп впервые может использовать президентские полномочия (PDA) для поставки вооружения Украине. Ранее в рамках этой программы военную помощь Украине активно предоставляла администрация Джо Байдена.

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