Рассказываем, какое отчество используют американцы, если у них его нет.

У американцев такого понятия, как отчество, нет - вы вряд ли встретите в Штатах Майкла Джоновича или Келли Стивеновну. Но что же тогда употребляют американцы вместо него? Как исторически сложилось, что в США оно не принято, чем его заменяют в официальных и семейных документах, а также в каких странах нет отчества еще - рассказываем ниже.

Что у американцев вместо отчества

В славянской культуре отчество пошло еще со времен Киевской Руси: когда-то князья носили только имена, но когда появились разные княжества и князья с одинаковыми именами, то появилась необходимость их различать - то есть, называть по отчеству. Так и появились Васильевичи и Романовичи, а некоторые отчества со временем стали и фамилиями. Поэтому отчество - это славянская и несколько скандинавская традиция.

У американцев такого понятия, как отчество, нет - оно у них не прижилось. Но зато у них есть два имени. Собственно, это второе (или среднее) имя и заменяет привычное нам отчество.

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Как правило, второе имя американцы дают человеку:

в честь родственника или другого человека, который значим для семьи;

просто по желанию родителей;

иногда это девичья фамилия матери.

Второе имя и является чем-то вроде отчества, которое указывают в официальных документах, но к отцу оно не имеет отношения. В повседневной жизни это среднее имя могут сокращать до инициалов - к примеру, Джон Ф. Кеннеди (Ф. - это Фицджеральд).

Есть ли отчество у европейцев? В западноевропейской традиции тоже используют лишь имя и фамилию. В каких странах нет отчества еще - не употребляют его во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании и других. Хотя, к примеру, в Исландии используют имя по отцу: если человек Эйнарссон, то это значит, что он - сын Эйнара, и зачастую отчество у исландцев выполняет роль фамилии. Встречается что-то сродни отчеству в официальных бумагах и у греков, хотя в повседневной жизни его не употребляют.

Напомним, ранее мы рассказывали, как американцы моют посуду и почему не используют губку.

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