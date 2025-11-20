Президент США "не понимает насилие", уверяет его вице-президент.

Украина и Россия должны торговать друг с другом и вести культурный обмен, вместо того, чтобы воевать. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Так, рассказывая о мирных усилиях президента США, Вэнс заявил, что Трамп "не тот человек, который понимает насилие на глубинном уровне". По словам Вэнса, Трамп "хочет спасать жизни" и видеть мир, "где люди торгуют между собой", а не убивают друг друга.

"Это как: почему бы вам не прекратить убивать и не начать торговать между собой? Почему Россия и Украина убивают друг друга. Почему бы им на самом деле не заняться торговлей друг с другом, путешествовать между двумя странами, заниматься каким-то культурным обменом?" - заявил вице-президент США.

Другие спорные заявления Вэнса

Как писал УНИАН, в августе вице-президент США отметился заявлением о том, что Россия уже пошла на значительные уступки в отношении Украины. По словам Вэнса, эта уступка заключается в том, что Россия больше не намерена оккупировать всю Украину и сажать в Киеве своего наместника.

Также он рассказывал о "пользе", которую принесла устроенная им публичная перепалка с Зеленским в Белом доме в конце февраля. Заключалась эта "польза", по его мнению, в том, что все увидели разногласия в позициях между Украиной и США.

