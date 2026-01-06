Американские дизайнеры назвали список нежелательных к покупке вещей.

Секонд-хенды могут быть настоящей золотой жилой: в них легко найти выгодные предложения и уникальные вещи, которых не встретишь в сетевых магазинах. Но есть и обратная сторона – легко поддаться заманчивым предложениям и потратиться впустую. Если доверять только глазам, а не голове, удачные находки в секонд хенд могут оказаться причиной многих проблем, и доставят больше негатива, чем радости.

Американский интерьерный стилист и эксперт по винтажу Лия Эшли пользуется в отношении секонд-хендов одним простым правилом, и объясняет его следующим образом: "если я нахожу вещь для проекта, которая требует много времени на чистку или "восстановление", я всегда спрашиваю себя: а оно того стоит? Или разумнее потратить время и деньги и просто купить новую".

Её команда расспросила дизайнеров интерьера, что нельзя покупать в секонд хенде – и что советуют вместо этого.

Почему нельзя покупать вещи в секонд-хенде, особенно текстиль

"Важно помнить: в секонд-хенде ничто не было постирано", – напоминает Эшли в материале издания Martha Stewart. Это не обычный магазин с новыми и чистыми товарами. Поэтому, покупая что угодно – от одежды до предметов для дома, – убедитесь, что вы сможете это постирать или почистить.

Для Уиллоу Райт, владелицы компании Urban Redeux, всё упирается в личный комфорт.

"Я покупала белые полотенца, простыни и коврики для ванной – их легко отбелить. А вот что нельзя покупать в секонд хенде, так это материалы с глубокими пятнами, катышками или изношенные пледы я оставляю на месте. Скорее всего, никакая чистка не поможет".

Декоративные подушки

Все слышали совет держаться подальше от подушек из секонд-хендов из-за риска клопов, вшей и других неприятных сюрпризов. Но тут мнения экспертов расходятся.

Лия Эшли покупает только подушки с молнией – так можно выбросить наполнитель и постирать чехол.

"Я однажды отказалась от потрясающей пары подушек ручной работы, – говорит она. – У них не было молнии, и очистить их нормально было невозможно. Было жалко, но для меня это сразу "нет"".

Дизайнер Дебби Дейли, в свою очередь, считает, что если вы нашли действительно уникальную подушку из качественного материала или с красивой вышивкой, да и к тому же в хорошем состоянии, имеет смысл купить её, но затем непременно отнести в химчистку.

Ковры

"Я почти никогда не покупаю ковры в секонд-хендах", – говорит Райт. Чаще всего они машинного производства, а не винтажные ручной работы, при этом профессиональная чистка стоит дорого. Никогда не знаешь, какие там пятна от животных или запахи. Обычно оно того не стоит. Исключение – редкие винтажные ковры, но на обычных распродажах они почти не встречаются.

Вещи с пятнами

Может показаться, что хорошая стирка и любимое средство от пятен решат любую проблему. Но, по словам Дейли, если вещь с пятном оказалась в секонд-хенде, скорее всего, её уже пытались очистить – и безуспешно.

Она также избегает пятен от никотина, воды и плесени. "Мебель с видимой плесенью или запахом лучше оставить,если вы не готовы к полной реставрации".

Флисовые изделия

Флисовые куртки, детская одежда и пледы быстро теряют вид и покрываются катышками.

"Я никогда не куплю флисовый плед в секонд-хенде, – говорит Райт. – Они дешёвые, быстро изнашиваются, и если уж покупать – то только новый".

Предметы с изношенной обивкой

Каким бы красивым ни был предмет, если обивка порвана или сильно изношена – лучше отказаться, поскольку перетяжка тканей стоит очень дорого.

Что нельзя покупать в секонд хенде из деревянных изделий и мебели

Далеко не вся деревянная мебель подходит для реставрации. "Если это не массив, который можно шлифовать и заново покрыть, не тратьте деньги. Особенно избегайте ДСП", – говорит Эшли.

Райт обьясняет, почему нельзя покупать вещи в секонд-хенде для использования в быту. Она рекомендует проверить, выдвигаются ли ящики, в хорошем ли состоянии покрытие, устойчива ли мебель, поскольку вы будете класть на неё вещи, опираться и передвигать. Избегайте плохого качества сборки, а также важно тщательно осматривать шпон (фанерное покрытие) на мебели, поскольку при интенсивном использовании он часто отслаивается и почти не поддаётся ремонту.

Ржавая металлическая мебель

Ржавчина разрушает металл и делает мебель небезопасной. "Ржавчина буквально съедает металл, и опора теряет прочность", – объясняет Дейли. Краска тут не спасёт.

Мебель из хрупких материалов

Дейли любит мраморные столики, но с оговоркой:

"Если на мраморе есть пятно, вы его уже не уберёте". Единственный выход – перевернуть столешницу, если это возможно.

Предметы с повреждениями или следами насекомых

"Если вы умеете чинить – пожалуйста", – говорит Дейли. Но если нет, тонкие старые ножки у стульев и диванов делают мебель слишком хрупкой и ненадёжной.

Более того, осматривайте ножки и нижнюю часть деревянной мебели на предмет опилок. Если их много, то это тревожный знак: внутри могут жить личинки жука-точильщика, который медленно стачивает дерево.

Плетёная мебель

Ремонт красивого плетёного предмета может оказаться слишком дорогим. Разрыв в плетении сложно и дорого чинить. Если вы не умеете делать это сами – лучше пройти мимо, советует Дейли.

Что нельзя покупать в секонд-хенде из винтажных изделий

Красивый резной стакан легко принять за дорогую вещь. Дейли советует использовать обратный поиск по изображению в Google – так вы сможете понять, что нельзя покупать в секонд хенде, чтобы не попасть на подделку.

Эшли также предупреждает о рисках для здоровья: "Винтажные тарелки и хрусталь могут содержать свинец. Их лучше использовать как декор, а не для еды".

Старые вентиляторы

Они могут выглядеть стильно, но представляют опасность. "Лопасти металлические, а расстояние между прутьями решётки слишком большое – туда легко засунуть палец или запутать волосы", – говорит Дейли.

Ретро-украшения

Дейли недавно сама попалась: купила серьги, думая, что это янтарь, а оказалось – качественный пластик. Чтобы отличить ценное украшение от бижутерии, нужно хорошо разбираться. "Покупая винтаж, вы должны точно понимать, что берёте", – говорит она.

Товары для детей

Многие старые люльки, кроватки и детские манежи не соответствуют современным стандартам безопасности. Как бы очаровательно ни выглядела винтажная деревянная кроватка, предупреждает Дейли, она может быть покрыта свинцовой краской или включать другие небезопасные элементы.

Также стоит сразу сказать "нет" автокреслам и другой старой детской экипировке, не отвечающей нынешним требованиям безопасности. Старая детская одежда из секонд хенда-опасна, поскольку раньше производители мало знали о вреде различных химикатов и материалов, и с лихвой использовали их. Покупка подобных вещей может оказаться вредной для здоровья ребёнка.

Что нельзя покупать в секонд хенде, чтобы не подвергать себя риску для здоровья и избежать подделок

Наконец, покупать приборы, используемые для готовки, электронику и драгоценности в секонд-хендах также нежелательно. В отношении подобных вещей сложно гарантировать гигиеничность, безопасность и, касательно драгоценностей, подлинность. Эксперты подводят итоги, перечисляя другие категории товаров из тех, что нельзя покупать в секонд хенде по самым разным причинам.

Разделочные доски

"Я не покупаю разделочные доски и столешницы из массива для кухни", – говорит Эшли.

Причина простая: их невозможно качественно продезинфицировать без агрессивной химии.

Электроника

"Всегда проверяйте, работают ли лампы и электроприборы, прежде чем забирать их домой", – советует Эшли.

Обычно в магазине разрешают подключить вещь к розетке. Если вам не дают это сделать – уходите.

При этом необычные лампы часто стоят риска: их, как правило, несложно переподключить.

Посеребрённые изделия

Настоящее серебро – отличная находка, а вот посеребрённые вещи часто разочаровывают. "Со временем они тускнеют и сереют", – говорит Дейли.

Райт делится опытом: "Я часами чистила большое посеребрённое блюдо, но металл был слишком повреждён. С тех пор я очень внимательно осматриваю такие вещи. Сильное потемнение – знак, что лучше пройти мимо". Если вам нравится эффект состаренной патины, такие предметы всё же могут подойти.

И напоследок совет для всех, кто хоть раз уходил из секонд-хенда, оставив красивую, но проблемную вещь: "Если вы немного подождёте, всегда найдётся вариант получше", – говорит Райт.

