Подпольное движение "Атеш" заявляет, что даже в случае прекращения огня оккупированные территории останутся зоной активного сопротивления России.

Даже если Украину заставят пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения, Россия не получит покоя на оккупированных землях. В тылу врага уже действует разветвленная сеть украинского подпольного сопротивления, которая готовится к затяжной теневой войне, пишет The Telegraph .

Агенты движения "Атеш" рассказали изданию о своей деятельности. Один из них - гражданский из оккупированной Макеевки - описал, как неделями следил за российскими патрулями и логистикой, прежде чем взорвать железнодорожные пути, по которым перевозили оружие для армии РФ.

"Цель была проста - сделать линию непригодной настолько долго, чтобы остановить движение. Это дало нашим войскам немного дополнительного времени", - рассказал агент.

По его словам, подобные операции выполняют не менее 2000 участников сети "Атеш", которая действует на оккупированных территориях Украины, в Крыму и даже в глубине России.

Движение возникло летом 2022 года и постепенно перешло от наблюдения к сложным диверсиям: атакам на военные поезда, нефтехранилища, станции радиоэлектронной борьбы и башни связи. В 2024 году Россия признала "Атеш" террористической организацией, а ее участникам грозит до 20 лет заключения.

Несмотря на это, по данным независимого монитора ACLED, именно "Атеш" ответственен более чем за половину всех зафиксированных диверсий на оккупированных территориях в 2025 году.

Прекращение огня не будет означать мира

"Прекращение огня - это лишь переход к новому этапу войны", - заявил представитель "Атеш".

"Мы станем невидимой армией. Оккупация - не навсегда".

В сеть входят не только гражданские, но и российские военные. Один из них, мобилизованный солдат РФ, который стал двойным агентом, утверждает, что его действия помогли украинским силам продвинуться вперед на несколько километров.

"Мир в Украине будет временным. Поэтому я продолжу работать", - сказал он.

В "Атеш" отмечают, что было бы роковой ошибкой Кремля считать, что оккупированные украинские территории после любого соглашения станут полностью контролируемыми. Один из агентов говорит:

"Сопротивление - это не только фронт. Это сердца людей. Чем дольше продлится оккупация, тем глубже будет ярость".

Украинские подпольщики прямо заявляют, что не ждут мира, а готовятся к освобождению.

Пойдет ли Украина на территориальные уступки

Как сообщал УНИАН, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что любое признание российской оккупации территорий Украины разрушит мировую архитектуру безопасности.

Военный отметил, что такая ситуация сломает действующие международные договоренности и откроет путь к силовому захвату территорий другими государствами.

В то же время влиятельный сенатор-республиканец, председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер вообще заявил, что надо прекратить требовать от Украины отдать свои территории Кремлю. Он добавил, что Украина готова к миру на справедливых условиях и не надо ее заставлять "уступить России не оккупированную территорию".

