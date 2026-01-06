Большинство американцев боятся чрезмерного вмешательства США в дела Венесуэлы, - опрос

В частности, такие опасения высказали 54% республиканцев.

Большинство американцев выражают опасения, что США слишком сильно будут вмешиваться в дела Венесуэлы, свидетельствуют опросы, проведенные Reuters/Ipsos, передает The Hill.

По результатам опроса, 72% американцев заявили, что они обеспокоены тем, что США могут слишком вмешаться в дела Венесуэлы. Еще 25% заявили, что не разделяют эту обеспокоенность.

В разрезе идеологических взглядов, такие опасения выразили 90% демократов, 74% независимых и неаффилированных избирателей и 54% республиканцев. Тогда как 45% республиканцев, 19% "других" избирателей и 9% демократов заявили, что не обеспокоены чрезмерным вмешательством США.

В то же время на вопрос о том, как американцы относятся к военной операции США по устранению Мадуро, 34% не одобряют такую позицию, 33% одобряют, а 33% говорят, что не знают или пропустили этот вопрос.

Действия США в Венесуэле: что известно

Напомним, что журналисты FT отмечали, что Трамп пока не имеет дальнейших планов по Венесуэле. Издание отмечает, что за последние десятилетия США на собственном опыте убедились в опасности свержения тиранов без плана на следующий день. Однако на этот раз Трамп снова повторил эту ошибку.

Тем временем сам Трамп в интервью NBC News заявил, что США не находятся в непосредственной войне с народом Венесуэлы. Он также заявил, что в ближайшие 30 дней в стране не состоится выборов.

