Могилевская нырнула в ледяную воду на Крещение 2026 (видео)

Поклонники призывают ее быть осторожной.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская на Крещение Господне (Богоявление), которое отмечают 6 января, окунулась в ледяную воду.

50-летняя артистка опубликовала в своем Insagram-аккаунте видео, в котором босиком шагает к водоему, а затем прыгает со ступенек прямо в холодную воду. Она также поздравила подписчиков, которые празднуют Крещение по новоюлианскому календарю:

"С праздником Крещения, друзья! Кто поддерживает традицию купания? Пусть святая вода дарит здоровье, а в душе всегда царит покой".

Ролик собрал множество лайков и комментариев, а поклонники Могилевской оставляют ей комплименты, восхищаясь ее смелостью и призывая быть осторожной:

"Наталья, вы - невероятный человек".

"Вы - мега! Восхищаюсь! С Крещением! Чистых мыслей нам всем! Божьего благословения!".

"Мне аж холодно стало".

"Боже, Наташа, вы что? Капец какой-то, я замерзла. Такой стресс... для меня".

"Наталья, с Крещением вас! Будьте здоровы и счастливы! Но не ныряйте так с разгона, потому что я волнуюсь за вас!".

Как известно, в Украине Крещение празднуется 6 января, а не 19-го, как это было раньше для части верующих. Причина в том, что православные и греко-католические церкви страны изменили календарь с юлианского на новый, который совпадает с григорианским календарем, используемым в большинстве мира.

