АЭС Украины работают нестабильно даже без обстрелов: эксперт назвал неочевидную проблему

Геннадий Рябцев отметил, что все больше вопросов к руководству "Энергоатома" относительно ремонтной кампании на энергоблоках АЭС.

Некоторые атомные электростанции, которые являются главным источником электроэнергии в Украине, сейчас работают нестабильно из-за технических проблем. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, учитывая эти проблемы, возникают вопросы относительно качества работ на энергоблоках во время прошлогодней ремонтной кампании.

"И все больше вопросов к руководству "Энергоатома" относительно эффективности потраченных средств... Да, это объективно сложные процессы постоянного изменения мощности (речь идет о вынужденном снижении мощности энергоблоков АЭС во время российских обстрелов и постепенном возвращении их на максимальную мощность, - УНИАН), но все равно вопросы никуда не исчезают, и время от времени мы видим достаточно неожиданные колебания мощности на выходе из АЭС", - добавил эксперт.

Рябцев отметил, что поскольку атомные электростанции производят более половины электроэнергии, которую потребляет Украина, их нестабильная работа влияет и на продолжительность отключений света. Он не назвал проблемную станцию, впрочем это уже не первый случай со времен полномасштабного вторжения, когда блоки АЭС не могут работать на полную мощность из-за технических проблем.

В 2024 году на Южноукраинской АЭС один из блоков временно уменьшил производство электроэнергии из-за технических неисправностей, что привело к введению более жестких графиков отключения света. Кроме того, в начале марта 2022 года стало известно, что один из энергоблоков Хмельницкой АЭС временно снизил мощность с 1000 до 900 МВТ из-за неисправности оборудования. По состоянию на начало декабря 2025 года энергоблок продолжил работать на пониженной мощности

После очередной атаки на энергосистему 23 декабря 2025 года все три атомные электростанции, которые находятся на подконтрольной Украине территории (Ривненская, Хмельницкая, Южноукраинская), снизили производство электроэнергии.

Впрочем блоки украинских АЭС уменьшают производство электроэнергии не только после российских обстрелов. В частности, в начале сентября 2024 года стало известно, что один из блоков на Южноукраинской атомной электростанции уменьшил выдачу электроэнергии в сеть. Энергетический эксперт Александр Харченко дал понять, что это может быть связано с качеством проведения ремонта. В свою очередь, в "Энергоатоме" признали, что один из блоков Южноукраинской АЭС снизил производство электроэнергии, но добавили, что это не связано с ремонтной кампанией.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что АЭС после снижения производства электроэнергии и, соответственно, уменьшения мощности блоков нужна минимум неделя для возвращения энергоблоков на максимальную мощность.

