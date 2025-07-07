Роман Старовойт, по предварительным данным, совершил суицид из наградного пистолета.

Екс-министер транспорта РФ Роман Старовойт, был обнаружен мертвым. Всего несколько часов прошло после того, как его сняли с должности

По предварительным данным, которые распространяются в пабликах, Старовойт совершил суицид. Как пишут паблики, Старовойт застрелился в своей машине Tesla из наградного пистолета, которым в 2023-м году его наградили силовики.

Сегодня утром его сняли с должности. Увольнение связывали с коллапсом в российских аэропортах, когда были отменены сотни рейсов. Официальных комментариев еще не было.

Видео дня

Также распространяется информация о том, что на Старовойта может быть заведено уголовное производство в связи с растратой средств на строительстве фортификаций в Курской области, которую он долгое время возглавлял. По данным пабликов, один из его заместителей, которого уже подозревают в мошенничестве, дал против него показания.

Оппозиционный российской власти канал ВЧК-ОГПУ пишет, что решение об уголовном преследовании Старовойта уже было принято, а его посадка – делом времени. Ему предлагали увольняться по собственному желанию. Со ссылкой на источники канал пишет, что Старовойт помимо проблем на работе имел серьезные семейные проблемы.

Растраты на фортификациях на Курщине

На фортификационные сооружения в Курской области, строительство которых началось после полномасштабного вторжения в Украину и продолжалось 2,5 года, российские власти потратили 15 млрд рублей (около 8 млрд грн). О начале масштабного строительства в 2022 году сообщал именно Старовойт, который был главой области в то время. Во время украинского наступления на Курскую область эти фортификации ВСУ преодолели за сутки.

В конце 2024 года на Курщине задержали главу компании-подрядчика. Обвинили в нанесении ущерба бюджету из-за необоснованных расходов. За это ему грозит до 10 лет заключения.

Вас также могут заинтересовать новости: