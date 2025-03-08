Индия стремится к отсрочке от пошлин Трампа.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал высокие тарифы Индии и заявил, что страна остается объектом взаимных пошлин, которые начнут действовать со 2 апреля, пишет Bloomberg.

"Индия - страна с очень высокими тарифами", - подчеркнул он во время мероприятия в Овальном кабинете.

В издании предупредили, что Индия сильно пострадает от подобных пошлин, учитывая высокие тарифы, которые она взимает по сравнению с США.

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"Замечание Трампа является последней атакой президента США на торговые барьеры Индии, которые, по его словам, несправедливо наказывают американский бизнес. Замечания прозвучали во время визита министра торговли Индии Пийуша Гояла в США на этой неделе, где он встретится с представителями администрации Трампа, чтобы обсудить торговую политику между двумя странами", - напомнили в Bloomberg.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Индии отметил, что встречи Гояла направлены на обсуждение вопросов торговли, тарифов и других.

"Оба правительства находятся в процессе продвижения дискуссий по многоотраслевому двустороннему торговому соглашению", - подчеркнул представитель.

Отмечается, что во время встречи в Белом доме премьер-министр Индии Нарендра Моди и Дональд Трамп договорились увеличить объем двусторонней торговли до 500 млрд долларов до 2030 года и провести переговоры о торговом соглашении до осени 2025 года.

В свою очередь индийские чиновники выразили надежду, что продолжающиеся обсуждения по такому соглашению дадут стране отсрочку от пошлин, которые будут введены со 2 апреля.

"Правительство Моди пошло на многочисленные уступки администрации Трампа в течение последних недель, пытаясь наладить отношения. Среди них - масштабное снижение тарифов на продукцию, в частности на дорогие мотоциклы и виски, а также обещания покупать больше американских энергоносителей и вооружений", - отметили в Bloomberg.

Политика Трампа - последние новости

Ранее издание Politico писало, что компанию Boeing ждут тяжелые времена из-за тарифной войны Трампа. Такие тарифные войны могут превратиться в настоящий ужас для компании Boeing, ведь она рискует пострадать больше, чем ее конкурент Airbus.

Также CNN сообщало, что президент США остановил доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам Maxar. В издании отметили, что страна давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

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