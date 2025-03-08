Главной темой саммита было намерение Трампа создать стратегический крипторезерв.

Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме первый в истории саммит по криптовалютам, на котором он встретился с лидерами отрасли.

Саммит был посвящен планам США по созданию государственного запаса цифровых активов, пишет Reuters. Отмечается, что на встрече присутствовали один из основателей компании World Liberty Financial Зак Уиткофф, генеральный директор MicroStrategy (MSTR.O) Майкл Сейлор, соучредитель и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, инвесторы Кэмерон и Тайлер Винклвосс, предприниматель Дэвид Бейли, а также высшие должностные лица администрации Трампа и законодатели.

Главной темой саммита было намерение Трампа создать Стратегический крипторезерв и запас других цифровых активов. Президент США поручил министрам финансов и торговли разработать "бюджетно-нейтральные стратегии" для приобретения дополнительного количества биткоинов, без использования средств налогоплательщиков.

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По словам главного специалиста Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют Дэвида Сакса, резерв будет капитализирован за счет биткоинов, которые принадлежат федеральному правительству и были конфискованы в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов. Это заявление повлияло на цену биткоина, которая упала на 3,4% до 86 394 долларов.

Чиновники, приглашенные на саммит, похвалили Трампа и руководителей за то, что они расчистили путь для роста индустрии. При этом предприниматели заявили, что им приятно, что администрация президента сотрудничает с отраслью после многих лет, когда некоторые из них чувствовали, что их атакуют из-за вопросов безопасности и защиты прав потребителей.

Bitcoin - последние новости

7 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал долгожданный указ о создании стратегического резерва криптовалют. Несмотря на то, что некоторые представители криптовалютной отрасли публиковали бурные посты в социальных сетях, восхваляя этот шаг, Bitcoin тогда продемонстрировал падение на 5,7%. Однако затем он несколько отыграл позиции.

Отмечается, что указ Трампа о создании криптовалютного резерва не предусматривает закупку криптовалюты - только передачу в резерв цифровых денег, которые уже есть в распоряжении правительства.

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