Администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, купленным правительством США через компанию Maxar.
Как пишет CNN, Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.
Приостановка доступа к снимкам, которые получаются спутниками Maxar и приобретаются NGA, последовала за решением Трампа приостановить любой обмен разведданными с украинцами, который может быть использован для ударов по территории РФ.
"У Maxar есть контракты с правительством США и десятками союзных и партнерских стран по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных. Каждый клиент сам принимает решения о том, как использовать и делиться этими данными", - объяснил представитель Maxar.
"Мы очень серьезно относимся к нашим договорным обязательствам. Нет никаких изменений в том, как мы поддерживаем наших других клиентов, их программы или контракты", - добавил представитель компании.
Приостановка предоставления разведданных Украине
Вчера стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies перекрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам. фициальное объяснение, которое получили пользователи от администрации Maxar "по административному запросу". Но на самом деле отключение стало следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных.