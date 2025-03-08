Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск.

Администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, купленным правительством США через компанию Maxar.

Как пишет CNN, Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

Приостановка доступа к снимкам, которые получаются спутниками Maxar и приобретаются NGA, последовала за решением Трампа приостановить любой обмен разведданными с украинцами, который может быть использован для ударов по территории РФ.

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"У Maxar есть контракты с правительством США и десятками союзных и партнерских стран по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных. Каждый клиент сам принимает решения о том, как использовать и делиться этими данными", - объяснил представитель Maxar.

"Мы очень серьезно относимся к нашим договорным обязательствам. Нет никаких изменений в том, как мы поддерживаем наших других клиентов, их программы или контракты", - добавил представитель компании.

Приостановка предоставления разведданных Украине

Вчера стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies перекрыла Украине доступ к своим спутниковым снимкам. фициальное объяснение, которое получили пользователи от администрации Maxar "по административному запросу". Но на самом деле отключение стало следствием запрета властей США на предоставление Украине разведывательных данных.

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