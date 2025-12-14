Машина, судя по фото, полностью уцелела, и теперь ее могут применить против Таиланда.

Солдаты Королевских вооруженных сил Камбоджи захватили тайский бронетранспортер БТР-3Е1 украинского производства. Как пишет военный портал "Милитарный", соответствующие фото уже появились в сети.

Сообщается, что тайский экипаж оставил боевую машину на одном из участков тайско-камбоджийской границы. Возможно потому, что бронетранспортер во время движения задним ходом мог случайно съехать в ров, отделяющий дорогу от поля. Как предположили авторы, из-за этого экипаж не смог самостоятельно вывести машину и был вынужден ее покинуть.

"БТР-3Е1 захвачен без заметных повреждений и, вероятно, в полностью исправном состоянии. Не исключено, что в дальнейшем его могут использовать против тайской армии", - говорится в статье.

Привлечение украинской техники Тайландом

Напомним, что ранее стало известно об использовании танков "Оплот-Т" украинского производства армией Таиланда для ударов по целям в Камбодже. Сообщалось, что с помощью танков тайские военные уничтожили укрепленную огневую точку, откуда работали пулеметчики, и которая использовалась для хранения оружия.

Больше о войне Таиланда с Камбоджей

Как писал УНИАН, в ночь на 8 декабря Таиланд нанес авиаудары по камбоджийским военным. Армия Таиланда заявила, что удары были нанесены в ответ на атаки Камбоджи. Обе армии обвиняют друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто в октябре при участии американского президента Дональда Трампа.

В июле две армии вели между собой бои, в результате чего погибли десятки солдат и гражданских лиц.

Споры между странами продолжаются с исторических времен. Сейчас они касаются границ, которые были установлены после эпохи колонизации стран, и которые Таиланд считает неточными.

