Согласно прогнозам, на создание щита от беспилотников могут уйти годы.

Страны Европы обеспокоены вторжениями российских беспилотников в их воздушное пространство, поэтому союзники по НАТО обсуждают возможность создания "стены дронов", пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что концепция еще окончательно не принята, но опасности, которые эта "стена дронов" призвана предотвратить, являются реальными. Прогнозируется, что создание непроницаемого щита от дронов будет сложной и дорогостоящей задачей, на реализацию которой уйдут годы.

Министр обороны Германии Борис Писториус в сентябре заявил, что это не будет реализовано в течение ближайших трех-четырех лет.

Например, израильская система "Железный купол" является, пожалуй, самым известным примером противоракетного щита, который был испытан в реальных условиях. Однако, она способна защитить страну размером примерно с Нью-Джерси, что является значительно меньшей территорией, чем 2543 километровая граница НАТО с Россией.

По данным издания, Европа имеет разнообразный выбор систем противовоздушной обороны. В частности, IRIS-T от Diehl Defense Land Systems GmbH и NASAMS от Kongsberg Gruppen ASA, предназначенные для борьбы с гораздо большими угрозами, как крылатые ракеты. Однако они также могут отслеживать и уничтожать дроны.

Указывается, что хотя в Европе и производятся мощные радиолокационные системы, такие как TRML-4D от Hensoldt AG, им может быть сложно обнаруживать и уничтожать небольшие цели, которые летят на низкой высоте, да еще и на такой большой территории.

В случае вторжения беспилотников, НАТО использует оружие, которое намного дороже вражеской цели. Это заставляет страну, которая защищается, учитывать "стоимость уничтожения" при принятии решения о сбивании дрона.

По мнению военных, отмечает издание, "стена дронов" должна быть интегрированной системой, которая объединяет различные датчики и оборудование для наблюдения с различными возможностями для обнаружения и борьбы с беспилотниками вдоль восточных границ Европы, простирающихся от Баренцева до Черного моря.

Не исключено, что НАТО может взять на вооружение проверенные системы противодействия дронам, которые используются в Украине. Издание рассказало, что украинские военные стараются не использовать более дорогие противовоздушные ракеты, в частности, американскую систему Patriot, против дронов.

Объясняется, что это из-за того, что они нужны для противодействия российским крылатым и гиперзвуковым ракетам, которые являются более быстрыми и могут нанести гораздо больший ущерб при ударе.

Зато в Украине используют мобильные радары, сети акустических датчиков, работающих на основе краудсорсинга, и даже приложение Air Alert, с помощью которого люди могут сообщать об обнаружении дронов.

Далее небольшие военные подразделения отправляются для сбивания дронов из пулеметов. Иногда также используются пилотируемые легкие самолеты и вертолеты, оснащенные пулеметами или пушками.

В статье говорится, что некоторые страны Европы стремятся использовать опыт Украины для развития собственных возможностей. Например, в сентябре Великобритания заключила соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков для военных нужд Киева.

Также мюнхенский стартап Tytan Technologies в октябре подписал соглашение с немецким управлением оборонных закупок о разработке системы защиты критической инфраструктуры. Известно, что дроны будут создаваться на базе искусственного интеллекта, будут иметь систему автономного поиска целей и будут стоить дешевле, чем традиционные системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что как Украина, так и Россия сейчас ведут технологическую гонку по поиску новых способов блокировки и вывода из строя дронов, используемых как для наблюдения, так и для атак. Многие беспилотники сейчас имеют автономную навигацию, тогда как другие могут переключаться между частотами, чтобы избежать блокировки.

Издание предполагает, что НАТО также будет активно использовать средства радиоэлектронной борьбы для создания своей "стены дронов". Такие системы, как правило, являются дорогостоящими, и правительства неохотно используют их в операциях против дронов.

Дроновые атаки по Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше неподалеку Варшавы обнаружили объект, похожий на дрон. Как сообщили польские службы, он не связан с недавними российскими атаками по Украине. Известно, что вечером 4 октября в селе Зарембы-Верхолы Мазовецкого воеводства местные жители нашли объект, похожий на беспилотник. Польские службы начали проверку. Отмечается, что найденный объект был разбит на куски, его обломки лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга.

Также мы писали, что в аэропорту Мюнхена местная полиция установила лазерную установку на взлетно-посадочной полосе для защиты от беспилотников. Ожидается, что данное оборудование позволит определять расстояние до дронов и сбивать их. Добавляется, что в аэропорту подготовлены надувные матрасы и 3000 раскладушек, чтобы в случае задержек или отмен рейсов обеспечить пассажиров минимальными удобствами.

