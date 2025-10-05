Объект, похожий на беспилотник, заметили местные жители села Зарембы-Верхолы Мазовецкого воеводства.

В Польше раскрыли первые детали об объекте, похожем на дрон, который обнаружили недалеко от Варшавы. Польские службы заявили, что он не связан с недавними российскими атаками по Украине. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что вечером 4 октября в селе Зарембы-Верхолы Мазовецкого воеводства местные жители нашли объект, похожий на беспилотник. Вскоре после этого польские службы начали проверку, но предварительно исключили, что этот дрон мог упасть на территории Польши в результате последних российских ударов по Украине.

В издании добавили, что найденный объект был разбит на куски. Его обломки лежали в поле на значительном расстоянии друг от друга, а возле места находки расположен пустой дом.

Местные следователи продолжают устанавливать происхождение этого объекта и время, когда он мог упасть в селе Зарембы-Верхолы. На месте обнаружения проводятся следственно-оперативные мероприятия с участием прокуратуры и военной полиции.

Польша хочет сбивать российские объекты над Украиной без одобрения НАТО и ЕС

Ранее в Gazeta Wyborcza писали, что Польша готовится внести поправки в свой закон о развертывании военных сил за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты над Украиной без предварительного одобрения НАТО или Европейского Союза. Отмечается, что проект был подан министерством обороны Польши в июне и должен быть рассмотрен в ускоренном порядке.

Нынешняя правящая коалиция Польши планирует отменить эти ограничения, предоставив военным больше свободы в реагировании на угрозы.

