Эти беспилотники защищали бы НАТО на востоке, заявил министр иностранных дел этой страны.

Румыния надеется в короткие сроки наладить на своей территории совместное с Украиной производство оборонительных беспилотников (перехватчиков) для внутреннего использования, а также для союзников по Европейскому союзу и НАТО, заявила министр иностранных дел страны Оана Тойю.

Переговоры с Украиной начались ещё до серии нарушений воздушного пространства "неизвестными" беспилотниками, заявила она в интервью Reuters. "Мы считаем стратегически важным, чтобы восточный фланг был лучше защищён, особенно в области противовоздушной обороны. Поэтому то, что мы делаем в этом направлении, — создаем необходимые партнёрства, например, с Украиной, чтобы строить оборонительные беспилотники для будущего", — отметила Тойю.

Европейская "Стена дронов" и присутствие военных США

Ее комментарии о совместном производстве прозвучали на фоне того, что Украина пошла на смягчение ограничений на экспорт своего вооружения, которое она применяет и совершенствует на поле боя против России. Европейский союз поддержал идею создания "стены дронов" для защиты региона.

Тойю также сообщила, что Румыния одобрила увеличение присутствия войск США на своей территории для поддержки "операций по дозаправке" на Ближнем Востоке, однако отказалась назвать конкретные цифры.

Румыния, граничащая с Украиной, уже принимает на своей территории часть американских военных и планирует в ближайшие годы вложить более 2,5 миллиарда евро в авиабазу имени Михая Когэлничану, увеличив её возможности для размещения 10 000 румынских и союзных военнослужащих.

Другие новости о оборонной промышленности Украины и Европы

Ранее УНИАН сообщал, что Украина преуспела в производстве оружия. В частности, в количестве выпускаемых артиллерийских установок.

"Украина быстрее всех в мире, нет такой страны, которая выпускает такое количество самоходных артиллерийских установок в месяц", - заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Кроме того, известно, что Европа планирует запустить производство комплексов Patriot.

