Отсутствие поставок и ограничения патентов вынуждают ВМС США разбирать собственную технику для обслуживания других единиц, подрывая боеготовность.

В Соединенных Штатах механики и технический персонал ВМС вынуждены разбирать на детали истребители F/A-18 и атомные подводные лодки Virginia, чтобы поддерживать другие единицы техники. Причиной этого являются задержки от производителей и патентные ограничения, которые блокируют самостоятельное обслуживание, пишет Defence Express.

Счетная палата США, проанализировав несколько программ вооружения, обнаружила, что Littoral combat ships, БТР Stryker и самолеты F-35 также страдают от дефицита запчастей и ограничений интеллектуальной собственности. Альтернативы, такие как реверс-инжиниринг или создание запасов комплектующих, признаны слишком дорогими, поэтому проблема остается.

Аналитики предостерегают, что "каннибализация" техники помогает только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной она уменьшает количество готовых к бою самолетов, кораблей и наземной техники. Это подрывает боеготовность американских вооруженных сил, на фоне того как украинские техники успешно восстанавливают вооружение собственными силами.

Чтобы исправить ситуацию, военные США продвигают "право на ремонт", которое позволит проводить обслуживание в полевых условиях, уменьшая ограничения патентов и гарантий. Счетная палата США рекомендовала ускорить внедрение этой меры.

Как сообщал УНИАН, группа украинских специалистов приехали в США для разработки исторического соглашения с Белым домом, которое предусматривает передачу Вашингтону испытанных в боевых условиях технологий беспилотников в обмен на роялти или другие компенсации.

По словам представителя правительства США, завершение работы над детальным соглашением, стоимость которого может составлять миллиарды долларов, вероятно, займет месяцы.

