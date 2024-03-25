Байден и Кишида объявят о шаге против Китая на встрече в Белом доме в следующем месяце.

США и Япония планируют подписать самое большое обновление своего альянса по вопросам безопасности с момента подписания договора о взаимной обороне в 1960 году, чтобы противостоять Китаю. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида объявит о планах реструктуризации военного командования США в Японии для усиления оперативного планирования и учений между странами. Они обнародуют план, когда Байден примет Кишиду в Белом доме 10 апреля.

"Союзники хотят укрепить свои связи в области безопасности, чтобы ответить на то, что они считают растущей угрозой со стороны Китая, которая требует от их военных более слаженного сотрудничества и планирования, особенно во время кризиса, такого как конфликт на Тайване", - пишет издание.

Отмечается, что за последние несколько лет Япония значительно увеличила свои возможности безопасности, тратя гораздо больше на оборону, включая планы приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Японские военные также создают в следующем году "Объединенное оперативное командование" для улучшения координации между подразделениями собственных Сил самообороны.

При этом координация между союзниками осложняется из-за того, что Вооруженные силы США в Японии мало изменились со времен, когда американские и японские военные действовали меньше вместе и не имели полномочий командования и контроля.

"Новая политика национальной безопасности Японии является самым позитивным событием безопасности в Восточной Азии в этом веке. Признание того, что оборонные стратегии наших двух наций совпали, делает логичным следующим шагом совершенствование нашего повседневного командования и контроля", - сказал экс-командующий Индо-Тихоокеанского региона ВС США Филип Дэвидсон.

По данным СМИ, одна из моделей, которую рассматривает администрация Байдена, предусматривает создание новой военной объединенной оперативной группы США, которая будет присоединена к Тихоокеанскому флоту США. Кроме того, обновление командования США станет "большим шагом в создании более надежного двустороннего военного альянса".

"Совместное размещение этих командований, по крайней мере частично, приблизило бы американо-японский альянс к мантре "бороться сегодня вечером" альянса США с Южной Кореей - более чутким и надежным в ответе на региональные угрозы. Это сделает большой вклад в сдерживание в регионе", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и ЦРУ Кристофер Джонстон.

По информации собеседников издания, какая бы модель сотрудничества не была выбрана, она будет сложной из-за вопросов о ресурсах и инфраструктуре и проблем, связанных с военной иерархией.

"Также, вероятно, будут битвы между различными службами в армии США", - резюмирует СМИ.

Отношения США и Японии - последние новости

В октябре прошлого года США, Япония и Южная Корея впервые в истории провели совместные воздушные учения. Они состоялись на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

В маневрах участвовали истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии, которые сопровождал американский стратегический бомбардировщик B-52.

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