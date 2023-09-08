Байден предлагает альтернативу китайскому глобальному проекту "Один пояс, один путь".

Президент США Джо Байден стремится отвернуть страны "Глобального Юга" от Китая и хочет использовать с этой целью саммит G20, стартующий в Индии. Как пишет Foreign Policy, США в частности надеются предложить партнерам Китая свою альтернативу для глобальной инициативы "Один пояс, один путь"", которую в последние годы продвигает Китай.

Издание отмечает, что Байден прилетел в Индию еще накануне – одним из первых – и стремится воспользоваться отсутствием на саммите и лидера Китая Си Цзиньпина, и российского диктатора Владимира Путина.

Президент США сразу же принялся рекламировать свои предложения G20 по противодействию китайскому влиянию на развивающиеся страны. В частности, он объявил о планах укрепления Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), чтобы лучше помогать развивающимся странам в погашении их долгов.

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"Учитывая как масштабы потребности, так и, откровенно говоря, масштабы принудительного и нежизнеспособного кредитования [Китаем] через инициативу "Один пояс, один путь", мы должны обеспечить наличие высокостандартных и высокоэффективных решений для решения проблем, с которыми сталкиваются страны", – заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

После G20 Байден собирается посетить Вьетнам на два дня, чтобы укрепить двусторонние связи с растущей экономической мощью. Хотя Ханой и Вашингтон нормализовали отношения только в 1995 году, две страны развили прочные торговые отношения, чтобы противостоять китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама, который традиционно имеет очень плохие отношения с Китаем.

Саммит "Группы двадцати" в Индии - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в этом году Украину не пригласили на саммит G20 в качестве гостя, хотя в прошлом году украинская делегация посетила такой саммит в Индонезии. В этом же году хозяином саммита является Индия, имеющая тесные экономические связи с Россией и пытающаяся игнорировать российскую агрессию против Украины.

Также мы рассказывали, что саммит G20, который стартует завтра, уже демонстрирует признаки серьезного раскола между странами Запада и остальными участниками. Основное противоречие: отношение к российской агрессии в Украине. Кроме того, участники не могут договориться о методах борьбы с глобальным потеплением.

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