Учения происходят на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

США, Япония и Южная Корея в воскресенье впервые в истории провели совместные трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова, тогда как ранее страны проводили только двусторонние учения.

Как сообщает южнокорейское издание Yonhap, учения были частью совместных усилий по усилению оборонного сотрудничества на фоне растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Отмечается, что в учениях принимали участие истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии, которые сопровождали американский стратегический бомбардировщик B-52.

Видео дня

Американский ядерный бомбардировщик приземлился на авиабазе Южной Кореи во вторник после того, как совершил памятный полет на оборонной выставке в Соннаме, близ Сеула.

"Развертывание американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южной Корее по иным причинам, чем участие в совместных военных учениях, считается редкостью", - отмечает издание.

США усиливают поддержку Южной Кореи

Ранее США отправили в Южную Корею один из крупнейших своих авианосцев "Рональд Рейган", чтобы показать поддержку в ответ на прогрессирующую ядерную программу Северной Кореи.

В Северной Корее назвали это "нескрываемой военной провокацией" и пригрозили нанести ядерный удар по авианосцу.

Вас также могут заинтересовать новости: