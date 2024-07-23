Венгрия может подать на Украину в суд, мотивируя это желание якобы угрозой энергетической безопасности после того, как Украина прекратила транзит подсанкционной нефти российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что его страна якобы не может получать достаточное количество нефти без поставок из России, поскольку для этого не имеет соответствующей инфраструктуры. Он также заявил, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии.

Но это все ложь. Есть у них возможности брать нефть из других источников. Вопрос однако в том, что они хотят именно российскую нефть. Не исключено, что это часть какого-то внутреннего соглашения с венгерским руководством. То есть, на самом деле проблема с российской нефтью в том, что, скорее всего, она идет по каким-то схемам, которые позволяют, в том числе, "подпитывать" партийное руководство "Фидеса", который там сейчас у власти.

Кстати, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с нашим премьер-министром также раскритиковал санкции Киева против российской нефтяной компании "Лукойл". Но ответ прост: находите в другом месте. В чем проблема? Украина же вам не препятствует это делать.

Видео дня

Есть у них возможности брать нефть из других источников. Вопрос однко в том, что они хотят именно российскую нефть

И тут вопрос: могла бы Венгрия заменить российскую другой нефтью? Уверен, что она может это сделать. Но российскую нефть они могут получать по заниженным ценам. И премьер Венгрии Виктор Орбан может говорить венграм, мол, смотрите, у нас ниже цены, чем по всей Европе.

Относительно суда, думаю, что пока это такой себе блеф, "пугалки". Но, теоретически, они могут к нему обратиться. Дело в том, что, по словам венгерского министра, решение Киева прекратить транзит российской нефти якобы является "явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС". Но, думаю, это ложь. Во-первых, нет никаких откровенных нарушений. Во-вторых, "Лукойл" - подсанкционная компания.

Кроме того, стоит понимать, что суд - это дело очень долгое (разбирательство может длиться, как минимум, год, а то и больше), и неизвестно, чем может закончиться. При этом, не факт, что они там смогут что-то доказать. Поэтому пока это - открытый вопрос.

Относительно суда, думаю, что это пока такой себе блеф, "пугалки"

Наконец, пока будет длиться судебное разбирательство дела, Орбана могут убрать из власти. Ведь у него уже внутри страны есть очень мощная оппозиция. Кроме того, он останется без одного из преимуществ, которыми он мог бы "торговать". То есть, вырастут цены, люди будут недовольны, а он же приучил их к другому.

Однако полностью исключать, что они не прибегнут к шагу с обращением в суд, не стоит.

Венгры будут "выкручивать" нам руки в любом случае, будут громко шантажировать нас по всем направлениям. Однако думаю, что в данном случае Украина должна держаться своей позиции и тоже показывать, что шантажировать нас не стоит. Потому что может так случиться, что и цены на перекачку могут подняться в полтора раза, ведь их давно не пересматривали; и вообще именно в венгерском направлении может найтись какой-то дефект, который невозможно быстро исправить, и для этого понадобится, примерно, год-полтора (в зависимости от позиции венгерского правительства).

Украина должна держаться своей позиции и тоже показывать, что шантажировать нас не стоит

Венгрия также намекает, что может начать по этому вопросу процедуру консультаций, во время которых Еврокомиссия должна представлять интересы страны-члена ЕС. Ну, может. Но это также "наброс" со стороны Будапешта. Учитывая то, как Венгрия себя ведет с самим Евросоюзом, когда, например, Орбан без согласования ездит в Китай или Москву, то возникает большой вопрос, будут ли в ЕС так быстро рассматривать вопросы, которые хотят венгры.

Бюрократы могут, если нужно, работать четко по правилам. И когда они начинают работать четко по правилам, это означает, что, в принципе, решение никогда не будет принято, или будет принято, когда уже будет не нужно. Учитывая репутацию Венгрии и их позицию по многим вопросам в ЕС, не думаю, что все заявленное будет у них так гладко проходить, как они говорят.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы