Немецкий канцлер прозрачно намекнул, что Украине стоит полагаться на доходы от замороженных российских активов.

Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину - за счет замороженных активов РФ. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в своем Твиттере.

Так глава немецкого правительства не стал напрямую подтверждать или опровергать информацию, озвученную немецкими СМИ - о том, что Берлин резко сократит расходы на военную помощь Украине. Однако в своем заявлении он сделал показательный акцент именно на использовании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.

"Германия есть и остается сильнейшим сторонником Украины в Европе. И мы продолжаем нашу поддержку: кредит в 50 миллиардов евро, который мы запускаем с G7. Это позволяет Украине массово закупать оружие. Она может развивать это", - написал Шольц.

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