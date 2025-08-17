Курс валют 17 августа: сколько стоит доллар и евро в Украине

Аналитик считает, что ни у кого не будет желания "качать" рынок.

Особых изменений курса валют в Украине сегодня, 17 августа, украинцам ожидать не стоит. У Национального банка есть ресурсы удерживать ситуацию под контролем, как минимум, до конца текущего года.

Аналитик Алексей Козырев считает, что сегодня в большинстве обменников и открытых отделений банков будет находиться в пределах - прием - 41,10-41,35 грн и продажа - 41,40-41,80 грн.

При этом он отметил, что курс евро будет находиться в пределах - прием 47,90-48,40 грн и продажа - 48,45-48,80 грн.

По его мнению, владельцы обменников в воскресенье предпочтут работать в формате "с оборота" без особых попыток "качнуть" рынок.

"Спред по доллару и евро финансисты выставят в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек", - подчеркнул Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,31 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 41,28 - 41,31 гривни, а европейская валюта - 48,26 - 48,27 гривни.

