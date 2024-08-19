Источники издания в немецкой коалиции считают, что есть три причины ограничения финансирования для Украины.

Министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановление финансирования будущих поставок вооружений Киеву.

Об этом пишет The Times. Отмечается, что Берлин гордится тем, что является вторым по величине источником военной помощи Украине после США, и призывает другие европейские страны последовать его примеру. Однако поставки оружия стали разменной монетой в играх за власть внутри правящей коалиции Германии, которая пытается закрыть дефицит бюджета в 12 миллиардов евро с помощью, что один из высокопоставленных оппозиционных депутатов назвал "харакири" – сокращения расходов.

"Под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, которые готовятся в немецком оборонном ведомстве, включая крайне необходимые ракеты для противовоздушной обороны и запчасти для танков и боевых машин пехоты. Документы, полученные немецкой газетой Bild, свидетельствуют о том, что украинские войска уже испытывают нехватку немецкого вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок и управляемых ракет для систем Patriot. Хотя на следующий год на военные нужды Украины было выделено 4 миллиарда евро, официальные лица утверждают, что они уже использованы", – говорится в материале.

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Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер приказал своим коллегам по кабинету министров придерживаться "верхнего предела" финансирования будущих проектов. Его письмо к министрам обороны и иностранных дел, было подвергнуто резкой критике со стороны всего политикума. Это оставило значительную неопределенность относительно того, поступят ли еще какие-то деньги.

Теоретически, образовавшийся дефицит должен быть покрыт за счет 50 миллиардов евро "неожиданных" доходов от российских активов, которые были заморожены в рамках западных санкций. Однако критики как внутри коалиции, так и за ее пределами говорят, что это несбыточная мечта, поскольку остается непонятным, когда и вообще будут ли эти деньги когда-либо материализованы.

Причины приостановления финансирования

Источники в немецкой коалиции считают, что есть три причины ограничения финансирования для Украины. Первая заключается в том, что усталость от войны и пацифистские настроения широко распространены в восточных землях Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, где основные партии сталкиваются с существенными потерями в пользу радикальных маргиналов на выборах, которые состоятся в следующем месяце.

Вторая заключается в том, что Свободная демократическая партия Линднера потеряла поддержку до такой степени, что рискует потерять все свои места на выборах в Бундестаг в следующем году. Как следствие, партия прибегает ко все более театральной тактике, чтобы удержать своих фискально-консервативных сторонников.

Третий фактор – междоусобный конфликт в Социал-демократической партии, крупнейшей силе в правящей коалиции. Растет влияние антимилитаристского левого крыла партии.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц начал рассматривать значительно более популярного министра обороны и коллегу по партии Бориса Писториуса как политическую угрозу. Это означает, что он был бы доволен, если бы Писториусу "подрезали крылья" с помощью ограничений на военные расходы, утверждают некоторые представители коалиции.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага и бывший министр от СДПГ Михаэль Рот заявил, что эта мера выглядит как "замаскированное отступление от ответственности [Германии] за Украину".

"Было бы фатально, если бы мы сейчас создали впечатление, что безопасность и свобода больше ничего не будут значить для нас в будущем. Мы не можем принести судьбу Украины в жертву долговому тормозу [строгому ограничению государственных заимствований в Германии]. Если Германия не будет продолжать действовать решительно в Европе, мы не сможем выполнить нашу ответственность за свободу и безопасность на нашем континенте", – подчеркнул он в соцсети Х.

Между тем Омид Нурипур, совместный лидер партии Зеленых, которая контролирует министерства иностранных дел и экономики, заявил, что этот шаг по поддержке Украины является "не очень хорошим сигналом" для мира относительно надежности Германии. В открытом письме, подписанном 150 членами партии "Зеленых", в том числе известными аналитиками Ральфом Фюксом и Марилуизой Бек, отмечается, что это "окажет немедленное влияние на ход войны и ослабит украинскую армию".

Решение приостановить помощь Украине также вызвало удивление среди союзников Берлина. Поскольку США все больше не желают брать на себя такую большую долю бремени, связанного с безопасностью Европы и обороной Украины, многие ожидают, что Германия возьмет на себя инициативу и организует более решительный европейский ответ.

Однако, несмотря на критику, Министерство финансов Германии указало, что готово пойти на компромисс, заявив, что оно открыто для "предоставления дополнительных средств в кратчайшие сроки" при наличии убедительного обоснования. Одним из вариантов является получение министерством обороны одобрения каждого отдельного дополнительного проекта от Бундестага, хотя это может быть достаточно трудоемким процессом.

Что предшествовало

На днях FAZ сообщило, что Германия резко сокращает расходы на военную помощь Украине. В следующем году их сократят вдвое, а затем и в десять раз. Те военные средства, которые уже были утверждены, будут доставляться в Украину, но любые дополнительные заявки от Министерства обороны утверждать не будут. Отмечалось, что это якобы просьба канцлера Германии Олафа Шольца.

Впоследствии из-за этого решения на канцлера набросились и соратники, и оппозиция. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга, писали в СМИ.

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